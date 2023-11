L’OL a un important rendez-vous devant la DNCG. John Textor espère la levée des sanctions, afin de faire un mercato sans contrainte en janvier.

OL : John Textor passe devant la DNCG le 28 novembre

La direction de l’OL va encore passer devant la DNCG, avant la fin du mois de novembre. Le rencontre est fixée précisément au 28 novembre selon L’Équipe, qui évoque « le rendez-vous de la dernière chance » pour l'Olympique Lyonnais, face au gendarme financier de la Ligue de Football Professionnel (LFP). La délégation du club rhodanien sera conduite par le propriétaire John Textor et le président exécutif intérimaire Santiago Cucci, d’après le quotidien sportif. Les dirigeants des Gones vont tenter de convaincre la DNCG, afin d’obtenir la levée des sanctions qui pèsent sur l’équipe cette saison. L’OL est en effet surveillé de près dans ses dépenses. La Ligue demande l'encadrement de la masse salariale du club, ainsi que les indemnités de transferts.

La direction de Lyon pourra-t-elle convaincre la LFP de lever ses sanctions ?

Pour ce faire, John Textor doit pouvoir apporter des garanties financières suffisantes, à hauteur de 60 M€, preuve à l’appui. Pour rappel, le successeur de Jean-Michel Aulas avait échoué le 4 juillet, lors de sa deuxième audition devant la DNCG. Et le président de la Direction nationale du contrôle de gestion, Jean-Marc, avait expliqué : « Pour respecter les demandes, l'OL devait avoir sur le compte de la SASP (société anonyme à objet sportif), 60 M€ apportés en compte courant d'actionnaire. Quand on demande à un club de mettre de l'argent en compte courant, il faut qu'il soit immédiatement disponible pour le management, afin d'honorer les échéances de trésorerie. Cela n'avait pas été fait le jour de l'audition ».

Mercato OL : John Textor espère un recrutement sans limite en janvier

En raison de cette décision, le nouveau patron de Lyon n’avait pas été en mesure de faire le mercato souhaité. Il s’était contenté de recruter à moindre coût et aussi de faire quelques ventes pour renflouer les caisses du club. John Textor avait ainsi été contraint de transférer Castello Lukeba (34 M€) et Bradley Barcola (50 M€, bonus compris), respectivement au RB Leipzig et au PSG. L’Olympique Lyonnais avait dû abandonner des cibles prioritaires, notamment le milieu de terrain du Betis Séville, Guido Rodriguez (29 ans), l’été dernier.

Optimiste avant le troisième passage devant la DNCG, l’homme d’affaires américain a annoncé le mois dernier qu’il se préparait à faire un mercato hivernal plus ambitieux que celui de l’été. « En janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe », avait-il déclaré. À noter que l’équipe de l’OL est dernière et menacée de relégation en Ligue 2, en partie à cause de son mercato estival approximatif.