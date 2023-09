La crise qui secoue l’OM ne montre aucun signe d’apaisement. Les groupes de supporters viennent de publier un communiqué à charge contre la direction.

OM : La rupture se creuse avec Pablo Longoria, les supporters contre-attaquent

C’est une véritable passe d’armes entre deux parties ! Alors que le président Pablo Longoria et Frank McCourt sont récemment sortis du silence pour s’exprimer sur la crise qui secoue actuellement l’Olympique de Marseille, les ultras du club n’ont pas tardé pour donner les versions des faits.

Dans un communiqué, signé par plusieurs groupes de supporters emblématiques tels que les Fanatics, les South Winners, les Amis de l'OM et d'autres, ils ont mis en lumière un certain nombre de préoccupations graves et de problèmes internes au club. Le communiqué rappelle d'abord que la réunion qui s’est tenue à la Commanderie ce lundi 18 septembre 2023, était initialement prévue pour discuter de l'organisation des déplacements des supporters. Cependant, il explique que des questions beaucoup plus graves ont rapidement émergé de cette entrevue, suscitant la colère des fans.

Malgré la confirmation du directoire marseillais, ces supporters réfutent catégoriquement les accusations de « menaces de mort » ou de « violences » proférées à l'encontre des dirigeants du club, de leur famille ou de quiconque lors de la réunion. Ils menacent ainsi de porter plainte contre toute personne ou organisation qui continuerait à propager de telles « informations diffamantes ».

Ils dénoncent des méthodes inappropriées et des sanctions injustifiées

Le communiqué des supporters exprime également leur mécontentement face aux performances décevantes de l'équipe sous les ordres de Marcelino et aux choix stratégiques douteux de la présidence depuis le début de la saison. Ils pointent aussi du doigt de nombreux problèmes au sein du centre de formation de l'OM. Les parents d'enfants jouant au centre de formation de l’Olympique de Marseille auraient en effet dénoncé des méthodes d'encadrement inappropriées et de pratiques inquiétantes, telles que l'obligation pour les parents de financer les équipements et les repas de leurs enfants lors des déplacements.

Ils mentionnent par ailleurs des sanctions punitives dégradantes infligées à la section féminine sans justifications. Face à toutes ces problématiques, « la Direction de l’OM s’est enfermée dans un mutisme », déplorent-ils. Le communiqué des supporters mécontents soulève plusieurs questions importantes, notamment la rupture de contrats de 36 joueurs du centre de formation originaires de Marseille depuis juin 2023, l'influence d'agents sur les jeunes joueurs professionnels, le silence entretenu sur les raisons du départ des joueurs historiques, l'augmentation du prix des abonnements, les changements fréquents d'entraîneurs professionnels et l'instabilité de l'équipe.

Enfin, les supporters affirment que leur « cri d’alarme face aux dérives inquiétantes » ne devrait pas être confondu avec des intimidations, mais qu'ils défendent les intérêts de leurs joueurs et de leur club. Ils réaffirment leur engagement envers l'OM et leur détermination à faire entendre leurs préoccupations. Par ce communiqué, les supporters de l'OM souhaitent donc mettre en lumière les problèmes profonds et les tensions minent leur club sous le mandat de Pablo Longoria. Il reste à voir comment la direction réagira face à ces préoccupations.