Avant le rendez-vous de John Textor devant la DNCG, l’OL Groupe a publié un communiqué dans lequel il annonce une excellente nouvelle.

L'OL Groupe annonce un accord pour le refinancement de sa dette

L’Équipe a révélé, mardi, un important rendez-vous de John Textor à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le 28 novembre. Lors de cette rencontre, la direction de l’OL doit apporter les garanties financières nécessaires pour la levée de la sanction du gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP) à son encore. Le nouveau propriétaire de Lyon a ainsi une nouvelle occasion de faire annuler l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert du club.

À moins de trois semaines de ce rendez-vous crucial pour le club rhodanien, John Textor apprend, dans un communiqué officiel, qu’un accord préliminaire qui devrait permettre un refinancement quasi total de sa dette a été trouvé. « OL Groupe a le plaisir d'annoncer qu'un accord préliminaire a été trouvé avec un groupe d'institutions financières mondiales de premier plan, pour un refinancement de la grande majorité de sa dette et de celle de sa filiale OL SASU, pour un montant total de 320 M€, à long terme ».

John Textor évoque une étape décisive pour Lyon

Grâce à ce nouveau financement, l’OL Group devrait passer sans souci son audition devant la DNCG, et même éponger une grande partie de ses dettes, notamment celle du Parc OL ou encore les prêts garantis par l'État (PGE) contractés durant la période du Covid. Et cela réjouit naturellement John Textor : « Nous sommes extrêmement satisfaits du leadership de Goldman Sachs, en tant que conseiller dans le cadre de ce refinancement, qui rassemble un certain nombre d'institutions de premier plan pour soutenir le plan d'affaires d'OL Groupe ».

Est-ce la fin de la galère pour Lyon ? En tout cas, c'est « une étape décisive », comme l'a souligné la direction du club rhodanien. Il faut indiquer que l'étape finale dudit financement devrait intervenir d’ici le 31 décembre 2023.