Désireux de préparer l’avenir, le PSG serait intéressé par Leny Yoro. Luis Campos préparerait même déjà un plan pour convaincre le LOSC.

Mercato PSG : Leny Yoro, l’avenir du Paris SG ?

Après avoir attiré Bradley Barcola l’été passé, le Paris Saint-Germain aimerait mettre la main sur un autre espoir du football français. En effet, le site Foot Mercato a récemment révélé que le Paris Saint-Germain s’intéressait de près à la situation de Leny Yoro. Défenseur central de 17 ans, l’international espoir français brille de mille feux sous les couleurs de Lille OSC et ses prestations ont tapé dans l’œil des dirigeants du club de la capitale, qui voient en lui le meilleur jeune défenseur central français. Alors que le contrat de Presnel Kimpembe prend fin en juin prochain et qu’il n’a pas encore renouvelé et que Marquinhos et Milan Skriniar ne donnent pas forcément satisfaction, Luis Campos aimerait convaincre le LOSC de laisser filer Leny Yoro. Le conseiller football du PSG aimerait même l’attirer dès cet hiver et il affûte déjà ses armes dans ce sens.

Leny Yoro acheté puis prêté au LOSC ?

En effet, d’après les renseignements obtenus par le compte Twitter PSGInside Actus, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient prêts à négocier avec leurs homologues de Lille OSC pour Leny Yoro dès le prochain mercato hivernal. Luis Campos pourrait proposer à Olivier Letang, président des Dogues, d’accepter le chèque du PSG, qui en retour pourrait laisser le roc lillois de 1,90m poursuivre sa progression dans son club formateur sous la forme d’un prêt de 6 ou 18 mois pour le récupérer par la suite. Ce deal pourrait satisfaire toutes les parties, surtout que Leny Yoro vient de rejoindre l’écurie de Jorge Mendes, le puis agent de joueurs qui a déjà placé plusieurs de ses protégés chez les Rouge et Bleu.