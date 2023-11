Battu par l’AC Milan, le PSG doit absolument s’imposer face à Newcastle pour espérer disputer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et Luis Enrique en est bien conscient.

Luis Enrique : « Je suis convaincu qu'on réussira à se qualifier »

Le Paris Saint-Germain s’est compliqué la tâche en Ligue des Champions après sa défaite à Milan, mardi passé, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de groupes. Désormais deuxième de son groupe avec un point d’avance sur le Borussia Dortmund, le club de la capitale française n’a plus droit à l’erreur s’il espère voir les huitièmes de finale de cette compétition européenne. Cela passe donc déjà par une victoire face à Newcastle United le 28 novembre prochain, au Parc des Princes, lors de la cinquième journée de C1. La situation n’est pas facile pour les Rouge et Bleu, mais Luis Enrique est confiant quant à la qualification de ses hommes.

« On n'est pas encore premiers, on a encore une marge de progression. En Ligue des champions, c'est le groupe le plus difficile de la compétition, c'est l'un des seuls groupes vraiment intéressants. Jusqu'à la dernière journée, il y aura la possibilité de finir 1er, 2e, 3e et même 4e. Cela ressemble à des huitièmes, quarts ou même demi-finales. Je suis convaincu qu'on réussira à se qualifier. Mais il y a évidemment un risque », a expliqué le technicien espagnol, qui réfute les critiques sur les matches à l’extérieur de son équipe.

Enrique : « À l'extérieur, on ne spécule pas, on y va pour attaquer »

Battu à Newcastle pour sa deuxième sortie européenne cette saison, le Paris Saint-Germain a également été battu à San Siro par l’AC Milan en début de semaine, à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Deux déplacements qui se sont soldés par deux échecs consécutifs, confirmant ainsi les difficultés de l’équipe du PSG à l’extérieur. Mais le successeur de Christophe Galtier réfute cette thèse.

« Votre équipe connaît des difficultés à l'extérieur... Je ne suis pas d'accord avec vous. À l'extérieur, on ne spécule pas, on y va pour attaquer, pour jouer comme on le souhaite. C'est mon idée et je ne vais pas la changer. Après il est plus agréable de jouer à la maison avec notre public, on prend plus de risques peut-être. C'est différent de jouer à l'extérieur, mais je ne vois pas pourquoi notre jeu serait différent. Une grande équipe est capable de jouer de la même manière à domicile et à l'extérieur. Et il n'y a pas un match ou on n'a pas fait ce que l'on souhaitait, après, parfois on est moins en réussite », assure Luis Enrique.