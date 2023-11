Quatrième de Ligue 1, le Stade de Reims reçoit le PSG ce samedi dans le cadre de la 12e journée du championnat. Et Luis Enrique redoute l’équipe de Will Still.

Luis Enrique : « Sans aucun doute, c’est une des meilleures équipes de 2023 en Ligue 1 »

Samedi, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (2e) affrontera le Stade de Reims (4e) au Stade Auguste Delaune sur le coup de 17 heures. À la veille de cette rencontre, le coach du club de la capitale française a répondu à plusieurs questions en conférence de presse. L’occasion pour le technicien espagnol d’évoquer la réaction nécessaire après la défaite 2-1 contre l’AC Milan en Ligue des Champions, et surtout l’adversaire. Une équipe rémoise que semble craindre Luis Enrique.

« Sans aucun doute, c’est une des meilleures équipes de 2023 en Ligue 1. Elle travaille très bien, elle est rodée, a des idées claires. On verra demain ce qu’ils nous ont préparé et de quelle manière on peut s’adapter. Mais c’est sûr que ce sera un match très difficile pour nous et on fera en sorte que ce soit le cas pour eux aussi. Ce sera intense et compliqué. Il faut que l’on soit concentré dès le début », a expliqué l’ancien coach du FC Barcelone, qui a également affiché son admiration pour son homologue du club breton.

Luis Enrique sur Will Still : « J’aime beaucoup son idée de jeu »

Nommé il y a un peu plus d’un an, Will Still a fait du Stade de Reims une équipe redoutable de Ligue 1. Actuellement quatrième après onze journées, à trois points du podium. À l’heure de retrouver le Paris SG contre qui tout a commencé il y a un peu plus d’un an, le technicien belge de 31 ans a reçu les hommages de son homologue parisien Luis Enrique. « Will Still vous étonne ? J’aime beaucoup son idée de jeu, avec une équipe agressive. Nous avons des doutes sur la façon dont il faudra défendre, mais nous sommes préparés pour un match difficile et il faut aller prendre des points », a déclaré le successeur de Christophe Galtier devant les médias.