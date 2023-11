Ancien président du RC Lens, Gervais Martel estime que le club artésien a de bons dirigeants. Il a rassuré les fans sur Franck Haise et Joseph Oughourlian.

Mercato RC Lens : Gervais Martel estime le RCL entre de bonnes mains avec Oughourlian

Depuis son retour en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, le RC Lens ne cesse de progresser. Désormais, le club artésien joue les premiers rôles dans le championnat français, tout en disputant la Ligue des Champions. Une véritable fierté pour l'ancien président du RCL, Gervais Martel, qui n'a pas manqué de saluer le travail des dirigeants actuels.

Tout d'abord, il a tenu à rassurer les supporters concernant le propriétaire Joseph Oughourlian. Du moins, s'ils ne l'étaient pas déjà. Car c'est sous sa houlette que le RCL tient la route en C1 (troisième de son groupe avec 5 pts après 4 journées), malgré des transferts importants cet été (Fofana, Openda). « Je pense que Lens peut devenir le club qui compte dans les 5 ans à venir. Joseph (Oughourlian) a de l’argent, contrairement à moi, il a les moyens de sa politique. Aujourd’hui, on a un public reconnu et aimé dans toute la France, des sponsors, des récompenses sportives. Lens, c’est respectable dans le foot européen » a-t-il déclaré.

Franck Haise, un air de Daniel Leclercq

Gervais Martel ne fait pas dans la demi-mesure. Celui a dirigé les Sang-et-Or entre 1988 et 2012, puis de 2013 à 2017 considère également Franck Haise comme un très grand entraîneur. « Du plaisir, des valeurs inculquées par Franck Haise qui me fait penser à Leclercq. Il est posé, on ressent de lui de la sérénité » a-t-il félicité.

Les supporters apprécieront, ou seront étonnés de cette comparaison. Daniel Leclercq ayant été l'unique coach à avoir mené le RC Lens à un titre de champion de France, en 1998. Surnommé le Druide, il était surtout réputé pour son caractère bien trempé. Un élément que l'on ne retrouve pas forcément chez Franck Haise, bien que celui-ci l'ait montré à sa manière en refusant notamment des offres cet été. Que ce soit pour Loïs Openda, Seko Fofana, Kevin Danso ou pour son propre avenir.