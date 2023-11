En clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur le terrain du RC Lens dimanche soir. Gennaro Gattuso a fait le point sur son groupe pour ce match.

OM : Gennaro Gattuso confirme le retour d’Aubameyang

Revigoré par sa victoire contre l'AEK Athènes jeudi soir en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille tentera d'aller chercher sa première victoire à l'extérieur en championnat sur la pelouse du RC Lens, dimanche soir, en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Et même si Gennaro Gattuso s'attend à une grosse bataille contre les Sang et Or à Bollaert, l’entraîneur marseillais devrait pouvoir compter sur un retour de taille en attaque. En effet, le technicien italien a annoncé en conférence de presse ce samedi que Pierre-Emerick Aubameyang sera bien présent face aux hommes de Franck Haise.

« Aubameyang est disponible, on a fait un test ce matin. Il a la volonté de jouer donc au niveau physique, tout est OK pour lui », a déclaré Gattuso ce samedi. Touché aux ischios avant le déplacement en Grèce, l’ancien attaquant du FC Barcelone avait notamment manqué le choc remporté à Athènes (2-0), en phase de groupes de la Ligue Europa. Reste maintenant à savoir si Gattuso va faire débuter l’international gabonais de 34 ans demain soir ou s’appuyer sur Vitinha pour composer son onze de départ.

Gattuso sur Aubameyang : « Je ne sais pas s'il sera titulaire »

Victime d'une gêne musculaire à la cuisse, Pierre-Emerick Aubameyang a raté le déplacement à Athènes, jeudi, en Ligue Europa contre l'AEK. De retour à l'entraînement ce samedi, l’ancien joueur d’Arsenal est toutefois disponible pour le déplacement à Lens demain. Pour autant, Gennaro Gattuso n’a pas encore pris sa décision concernant l’utilisation de son numéro 10. « Il est dispo pour le match. Je ne sais pas s'il sera titulaire ou s'il aura le droit de jouer 30-40 minutes. On est certain de ce qu'on fait avec lui. Tout le monde pense au bien de l'équipe. Il y a encore deux jours, il aurait été impossible de dire qu'il aurait été dispo pour dimanche », a expliqué le successeur de Marcelino.