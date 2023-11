Corrigés par l'AJ Auxerre samedi soir, les Verts ont choqué leur entraîneur Laurent Batlles. Certains joueurs ont pris la parole pour tenter de le rassurer.

ASSE : Léo Pétrot l'assure, « ce n'était pas le vrai Saint-Étienne » contre Auxerre

La défaite contre le Paris FC, la semaine passée n'était donc pas assez alarmante. Les Verts ont remis ça contre l'AJ Auxerre, pourtant concurrent à la montée en Ligue 1. Samedi soir, Laurent Batlles est tombé de haut, de très haut en voyant le contenu proposé par ses joueurs. L'entraîneur du club ligérien a assisté, impuissant, à la lourde défaite des siens (5-2). Un revers qui plonge le club à la cinquième place de Ligue 2 après 14 journées. « Je pense que je ne vais pas parler aux joueurs ce soir » a confié le technicien de 48 ans à la presse, ne voulant pas réagir à chaud par peur de froisser le vestiaire.

Si cet échec est loin d'être fatal dans la course à la Ligue 1, puisque l'ASSE n'est qu'à 3 points de la deuxième place, certains joueurs ont tenté de l'expliquer. C'est le cas de Léo Pétrot, qui assure que ce match ne reflète pas la motivation et la qualité de l'équipe. « On a essayé, mais on n'a vraiment pas été bons. On est forcément très déçus, on faisait partie des meilleures défenses. On en prend cinq ce soir. On va très vite se remettre au travail, continuer à travailler parce qu'on sait que ce n'était pas nous ce soir » a soufflé le défenseur gauche au micro d'EVECT.

Dennis Appiah : « On va s'en rappeler et s'en servir »

Titulaire tout comme son coéquipier face à l'AJ Auxerre, Dennis Appiah prend un peu plus de recul. Pour le latéral droit, ce genre de résultat peut arriver dans une saison. C'est une leçon dont il faut se servir pour la suite : « Oui c’est un naufrage au niveau du score ! On a pris une belle gifle, ça peut arriver dans une saison. Il y avait une belle soirée pour eux et ils ont réussi tout ce qu’ils ont tenté. On avait les moyens de leur faire mal, mais on n'a pas été assez tueurs et on n'a pas assez bien défendu » a-t-il concédé au micro d'EVECT.

L'ancien Nantais l'assure, « cette défaite, on va s’en servir, on va s’en rappeler et on va repartir de l’avant ». Il vaut mieux si l'ASSE veut entretenir son rêve de Ligue 1 jusqu'à la fin du championnat. Le 7ème tour de la Coupe de France, à jouer sur le terrain de Bourg-Péronnas (National 2) samedi prochain, semble tomber à pic pour stopper l'hémorragie.