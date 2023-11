À quelques heures du choc entre le RC Lens, en clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OM a dévoilé le groupe de joueurs convoqués par Gennaro Gattuso.

OM : Gennaro Gattuso avec 21 joueurs à Lens

Pour clôturer la 12e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille (9e) sera sur la pelouse du RC Lens (10e) ce dimanche à 20h45. En plein doute en Ligue 1, les Phocéens et les Sang et Or veulent remonter la pente. La partie s’annonce donc très disputée ce soir au stade Bollaert-Delelis. Pour cette affiche, Gennaro Gattuso a donc convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs. Gravement blessé au genou et en attendant son opération à Paris ce lundi, Valentin Rongier (28 ans) est absent du groupe.

Le capitaine marseillais sera absent pendant plusieurs mois. Tout comme Azzedine Ounahi (23 ans), souffrant d’une blessure au dos. Alors que François Mughe est également absent, le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye est toujours suspendu jusqu'en décembre par la FIFA. En revanche, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans), absent contre l'AEK Athènes en Ligue Europa, jeudi passé, est de retour et postule pour une place de titulaire face aux hommes de Franck Haise.

Présent en conférence de presse ce samedi, le coach de l’OM a déjà prévenu que « ce rendez-vous ne sera pas capital pour la saison » parce qu’il « reste énormément de matchs. » Toutefois, le tacticien italien assure que l’OM « sera prêt » pour le rendez-vous de ce dimanche soir. « Il faudra batailler et faire preuve de beaucoup d’attention. Ce sera une grande bataille », prévient Gattuso. Accroché par Lille au Vélodrome le week-end denier (0-0), l'OM a besoin de points pour se rapprocher des places européennes. Tout comme le RC Lens.

Le groupe de l’OM pour affronter le RC Lens

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Gigot, Mbemba, Balerdi, Meïté, Clauss, Lodi, Murillo, Soglo

Milieux de terrains : Kondogbia, Veretout, Tika, Harit, Nadir

Attaquants : Sarr, Ndiaye, Correa, Vitinha, Aubameyang.