Nommé en septembre passé en remplacement de Marcelino, Gennaro Gattuso est lié à l’OM jusqu’en juin prochain. Mais le vestiaire aimerait le voir rester plus longtemps.

Mercato OM : Renan Lodi veut voir Gennaro Gattuso rester à Marseille

En deux mois seulement, Gennaro Gattuso a convaincu le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Le technicien italien applique petit à petit ses principes de jeu et cela semble faire son effet au sein de l’effectif du club olympien, qui aimerait le voir rester pour poursuivre le travail qu’il a commencé en septembre dernier. Présent en conférence de presse ce samedi, le défenseur brésilien Renan Lodi a ouvertement affiché son souhait de voir son entraîneur rester à l’OM au-delà de juin prochain et la fin de son contrat actuel.

« Il y a eu des changements entre Marcelino et Gattuso. Nous sommes très satisfaits d'être avec Gattuso, mais il faut du temps pour mettre en place son style de jeu. J'espère qu'il va pouvoir rester pour donner de la continuité. C'est un travail sur du long terme qu'il faut mettre en place pour obtenir des résultats », a déclaré le joueur de 25 ans, qui voit d’énormes différences entre Gattuso et son prédécesseur Marcelino.

Renan Lodi compare Marcelino à Gennaro Gattuso

L'ancien joueur de l'Atlético Madrid poursuit jusqu'à faire une comparaison entre Marcelino à Gennaro Gattuso. Pour le compatriote de Neymar, contrairement à son homologue espagnol, le bouillant tacticien italien imprime plus d'intensité par exemple. « Avec Marcelino, c'était une autre vision du jeu, peut-être plus défensive. Gattuso imprime plus d'intensité. Je ne dis que ce n'était pas le cas avec Marcelino. Gattuso nous demande d'être calmes, de garder le ballon, de trouver les espaces pour attaquer. Quand on n'a pas le ballon, on doit mettre la pression sur l'adversaire. Personnellement, il me demande d'attaquer, il me donne beaucoup de liberté sur le terrain, avec beaucoup de responsabilités aussi sur le plan défensif », a expliqué Renan Lodi, fan de la méthode Gattuso.