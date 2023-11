Le RC Lens ne lâche pas prise pour un jeune joueur du RC Strasbourg, qu’il convoite depuis le mercato estival. Une offensive en janvier est envisagée.

Mercato RC Lens : Habib Diarra toujours dans le viseur du RCL

Il reste encore un mois et demi pour l’ouverture officielle du mercato hivernal. Mais déjà, le RC Lens s’active dans les coulisses pour se renforcer sur le marché en janvier 2024. Sur les tablettes du club nordiste depuis l’été, Habib Diarra séduit toujours les Lensois. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives la saison dernière, en 29 apparitions en Ligue 1 avec le RC Strasbourg, le milieu offensif poursuit sur sa lancée, même s’il est un peu perturbé par son mercato d’été très agité. Lors de l’exercice en cours, il a marqué un but et offert une passe décisive en 9 matchs disputés pour 7 titularisations.

Malgré tout, ses prestations ne laissent pas le RCL indifférent. Le club artésien se prépare à passer à l’offensive cet hiver, si l’on en croit les informations de Foot Mercato. Nouveau propriétaire du club strasbourgeois, le consortium d’investisseurs BlueCo, avec à sa tête Todd Boehly, sera-t-il ouvert au départ de la pépite de 19 ans cet hiver ? Pas certain ! Surtout que l’équipe de Patrick Vieira est en difficulté en Ligue 1. Elle est 15e après 11 matchs disputés dans le championnat, à un point de la zone rouge.

Forte concurrence pour le RCL sur la pépite du RC Strasbourg

En plus du RC Lens, Nottingham Forest et des clubs anglais s’intéressent à Habib Diarra. Le club de Premier League souhaite le recruter dès janvier. La révélation de la saison dernière est encore partie pour animer le mercato du RC Strasbourg cet hiver. Pour s'attacher ses services, la direction des Sang et Or devra préparer une offre conséquente, car sa cote ne fait que grimper. Évalué à 3 M€ à son arrivée au Racing Club Strasbourg Alsace à l’été 2022, l'international Espoirs français vaut aujourd’hui 18 M€ sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt.