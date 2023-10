Alors que le RC Strasbourg se déplace sur la pelouse du Stade Rennais dimanche après-midi, une tendance se confirme pour Habib Diarra.

RC Strasbourg : Le RCSA est dans le dur

La période est délicate en ce moment pour le RC Strasbourg. Sur une série de trois défaites consécutives en championnat, les hommes de Patrick Vieira ne préparent pas sereinement le périlleux déplacement qui les attend dimanche. Le RCSA a rendez-vous sur la pelouse du Roazhon Park dans un match qui s'annonce d'ores et déjà difficile.

Au classement, si Strasbourg avait plutôt bien commencé sa saison, les derniers résultats ont fait dégringoler le club à la 13e place, et la situation pourrait vite devenir encore plus difficile en cas de nouvelle déconvenue en terre bretonne dans deux jours. La victoire est donc impérative pour les Alsaciens, qui pourraient bien composer avec un effectif diminué.

Habib Diarra très incertain pour aller à Rennes

En plus de la rencontre qui s'annonce délicate, le RC Strasbourg devra peut-être composer sans un cadre de son effectif. En effet, Patrick Vieira a confirmé ce vendredi que Habib Diarra n'avait pas pris part à la séance collective de la veille. "Habib Diarra ne s’est pas entraîné (jeudi). Il va travailler en salle aujourd’hui et on verra (samedi) comment il récupère pour prendre une décision. Sinon, tout le monde est à disposition."

Un coup pour le RCSA si son absence venait à se confirmer, d'autant plus qu'Habib Diarra est un élément clé de l'effectif depuis le début de la saison. Le milieu de terrain alsacien n'a raté qu'une seule rencontre jusqu'à présent, c'était lors de la 1ère journée de Ligue 1.