Prêté au RB Leipzig après avoir été racheté par le PSG cet été, Xavi Simons pourrait poursuivre son aventure en Bundesliga la saison prochaine.

Mercato PSG : Le RB Leipzig veut prolonger le prêt de Xavi Simons

Après quelques matches seulement, Xavi Simons a mis tout le monde d’accord au RB Leipzig. Si bien que les dirigeants du club allemand aimeraient le conserver au-delà de sa période de prêt. Auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 20 ans pourrait ainsi voir son retour au Paris Saint-Germain différer d’une année de plus. En effet, le journal local Sport Bild révèle ce mercredi que les dirigeants de la formation de Leipzig seraient très confiants quant à l’idée de prolonger le prêt de Xavi Simons d’une saison supplémentaire l’été prochain, soit jusqu’en juin 2025. Et le champion de France en titre ne serait pas forcément opposé à cette éventualité.

Le Paris SG disposé à laisser Xavi Simons à Leipzig un an de plus ?

De retour au Paris Saint-Germain grâce à une clause de rachat de 6 millions d’euros, Xavi Simons poursuit sa belle progression au haut niveau. Après une saison aboutie au PSV Eindhoven, le milieu offensif formé au Barça a été prêté en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig. Pour lui permettre d’avoir du temps de jeu afin de poursuivre sa progression, le champion de France en titre pourrait consentir à le laisser poursuivre l’aventure à Leipzig.

D’après les informations de Bild, Luis Campos et les dirigeants parisiens n’y seraient pas forcément opposés. Surtout qu’une clause avec le PSV stipule que si Xavi Simons est vendu avant une certaine date, le montant du transfert serait versé au club hollandais. Le Paris SG n’aura donc pas d’autre choix que de prêter l’international néerlandais l’été prochain s’il ne souhaite pas encore l’intégrer dans l’équipe de Luis Enrique.