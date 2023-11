L’OL aurait trouvé le dirigeant recherché depuis des mois pour le poste de président exécutif. Il devrait succéder à Santiago Cucci dans quelques semaines.

OL : John Textor choisit Laurent Prud'homme comme CEO à Lyon

La nomination d’un nouveau dirigeant à l'OL est dans les tuyaux. Après trois de mois de consultations, John Textor a fini par choisir un cadre bien connu dans le milieu du football en France. Il a porté son choix sur Laurent Prud'homme, avec qui il était en négociations depuis plusieurs semaines, d’après les informations de L’Équipe. L’officialisation de son arrivée à Lyon est imminente, car il a démissionné cette semaine du Groupe L'Équipe et de son poste de directeur général qu’il occupait depuis près de trois ans. Son départ du groupe Amaury a été annoncé officiellement ce vendredi.

Selon la précision de la source, Laurent Prud'homme débarque à l’Olympique Lyonnais dans la fonction de CEO (Chief Executive Officer). Plus concrètement, il sera le nouveau président exécutif. Il succèdera ainsi à Santiago Cucci, dont la fin de l’intérim a été annoncée il y a plusieurs semaines. Le média sportif croit savoir que le nouveau dirigeant sera également en charge des prérogatives de Thierry Sauvage, directeur général, sur le départ. Ses fonctions seront étendues, car il s'occupera aussi des relations avec les instances, au-delà de la gestion du club au quotidien.

Qui est Laurent Prud'homme ?

Avant d’intégrer le groupe Amaury, Laurent Prud'homme avait été CEO de Discovery. Dans ses responsabilités, il avait aussi été impliqué notamment dans les acquisitions de droits télé, à Eurosport et TF1. John Textor aurait été convaincu par son carnet d’adresses, en plus de son CV. Outre sa connaissance du milieu du football, le dirigeant de 49 ans connait plusieurs responsables de la FFF et de la LFP. De plus, une partie de sa famille est originaire de Lyon, et lui-même y a terminé ses études.