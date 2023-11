Mis à l'essai par le FC Nantes, qui appréciait son profil, un buteur a vu son rêve de joueur professionnel être brisé par une terrible nouvelle.

Mercato FC Nantes : Khadim Dieng contraint de stopper sa carrière

Le conte de fées tourne au cauchemar. Il y a quelques semaines, Tribune Nantaise révélait un intérêt du FC Nantes pour Khadim Dieng, attaquant de l'AS Panazol en National 3. Fort de ses 3 buts en 6 matchs dans la compétition d'après Transfermarkt, le joueur avait tapé dans l'oeil du club des Bords de l'Erdre. Il a été mis à l'essai durant le mois de novembre, et le média local l'assure : le FCN a été séduit par sa polyvalence. Capable d'évoluer dos au but, Dieng sait aussi prendre la profondeur grâce à sa vitesse et ses appels. Son mètre 93 lui permet d'être également bon dans les duels aériens.

Mais ce samedi, le monde s'écroule pour l'attaquant de 20 ans. Dans un nouvel article, Tribune Nantaise apporte des précisions sur son cas. Après des tests médicaux effectués mardi, les résultats sont formels : Khadim Dieng doit stopper sa carrière. Si la nature du problème n'a pas encore été clairement révélée, c'est un coup de massue énorme pour le joueur et sa famille. Un premier contrat professionnel l'attendait, toujours selon les dires du média nantais.

Une place dans le staff de l'AS Panazol

Bien que la déception soit immense, Khadim Dieng peut compter sur le soutien de ses proches. Mais aussi sur son club de National 3, l'AS Panazol qui lui a proposé une place dans son staff pour l'aider à surmonter cette épreuve. Une maigre consolation, mais qui devrait au moins lui redonner un peu le sourire.

De son côté, le FC Nantes n'a pas encore communiqué sur cette histoire. Mais nul doute que Pierre Aristouy, le coach des Canaris, doit avoir une pensée pour lui tout comme les joueurs professionnels du club. Une victoire face au Havre AC, lors de la 13ème journée de Ligue 1 le 26 novembre prochain, serait un bel hommage pour lui.