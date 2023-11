L’arrivée de deux Brésiliens à l’OL se confirme. Un accord aurait été trouvé avec le club brésilien, Botafogo, pour leur transfert en janvier 2024.

Mercato OL : Lucas Perri et Adryelson attendus à Lyon en janvier

Après l’arrivée de Jeffinho à l’OL en janvier 2023, deux autres brésiliens pourraient débarquer à Lyon pendant le mercato hivernal. Le média brésilien Globo annonce un accord entre l’Olympique Lyonnais et Botafogo pour Lucas Perri (26 ans) et Adryelson (25 ans). Selon la source, quelques petits détails du contrat restent à finaliser. Tout devrait être bouclé d’ici la fin du championnat sud-américain, en décembre, à en croire le média. Le transfert du gardien de but et du défenseur central aurait été conclu à 20 millions d’euros entre les deux clubs appartenant à l’écurie Eagle Football de John Textor, comme l’avait révélé UOL en d'octobre.

Dans l’Hexagone, cette double transaction devrait avoir l’aval de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la LFP. La direction de l’OL a rendez-vous avec le gendarme financier de la Ligue 1, le 28 novembre. John Textor espère la levée de sanctions imposées à son club avant le début de la saison. Le club rhodanien doit encadrer sa masse salariale et les indemnités de transfert.

Lucas Perri et Adryelson seront-ils prêts dès leur arrivée à Lyon ?

L'OL n'a pas qu'en difficulté financière. Le club traverse également une crise de résultats. L'équipe de Fabio Grosso est dernière de la Ligue 1 avec seulement 7 points en 11 journées. Après le limogeage de Laurent Blanc (11 septembre), les Gones ont remporté leur premier match; dimanche dernier, face au Stade Rennais (0-1) au Roazhon Park. Lyon a donc besoin de renforts aguerris au haut niveau, afin de remonter au classement. Lucas Perri et Adryelson n'auront donc pas assez de temps pour s'adapter au championnat français. Ils devront être prêts à performer dès leur première apparition.