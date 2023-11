Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain du PSG, a donné de ses nouvelles au lendemain de sa grande première avec l’équipe de France et sa blessure à la cheville contre Gibraltar.

PSG : Warren Zaïre-Emery donne rendez-vous aux Bleus

Pour son baptême de feu en équipe de France, Warren Zaïre-Emery n’a tenu que 17 minutes sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice samedi soir contre Gibraltar. Mais le milieu de terrain de 17 ans en a profité pour se mettre en évidence en inscrivant son premier but sous le maillot des Bleus. Mais sur l’action du but, le joueur du Paris Saint-Germain a été victime d’un vilain tacle à la cheville qui l’a contraint à abandonner ses partenaires pour la suite du festival offensif face à Gibraltar (14-0). Une grosse entorse à la cheville droite qui l’a également obligé à déclarer forfait et à rentrer à Paris pour passer une IRM afin d’être fixé sur la durée de son indisponibilité.

En attendant, Warren Zaïre-Emery a livré ses impressions après sa première sous les ordres de Didier Deschamps. Sur sa page Instagram, le natif de Montreuil a affiché sa fierté et sa frustration après cette rencontre. « Frustré d’avoir dû quitter le terrain si vite, mais également fier et honoré d’avoir célébré ma première sélection avec un but », écrit Zaïre-Emery, qui pense déjà aux retrouvailles avec les Champions du monde 2018. « Place au travail pour revenir au plus vite. Allez les bleus », a ajouté le numéro 33 des Rouge et Bleu, qui pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Warren Zaïre-Emery out jusqu’en 2024

D’après les renseignements de L’Équipe, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas rejouer avec le Paris Saint-Germain en 2023. Même s’il ne souffre d’aucune fracture, le Titi parisien a un ligament touché et ne devrait donc pas retoucher le ballon avant 2024. De leur côté, Canal+ et le journal Le Parisien indiquent que le partenaire de Vitinha va manquer au moins 15 jours de compétition, l’écartant de facto du groupe de Luis Enrique pour les matches contre l’AS Monaco en Ligue 1 et la réception de Newcastle en Champions League. Un vrai coup dur pour l’équipe parisienne.