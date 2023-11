Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont sur le point de vendre l’ASSE. Un délai est fixé. Des projets et des chiffres sont même avancés pour la transaction.

L’ASSE vendue entre 30 et 40 M€ d'ici 31 décembre ?

L’Équipe a révélé la semaine dernière que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont contraints de vendre l’ASSE avant la fin de la saison. Sinon ils ne seraient plus en mesure d’assurer financièrement la survie du club, quelle que soit l’issue de l’exercice en cours. Les deux propriétaires de l’AS Saint-Etienne devront cependant revoir leurs prétentions à la baisse, car le club a perdu de sa valeur depuis sa relégation en Ligue 2, à l’issue de la saison 2021-2022. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, la valeur réelle actuelle de l’ASSE est comprise entre 10 et 15 millions d’euros.

Quant aux potentiels repreneurs, ils devraient sortir un chéquier de 30 à 40 millions d’euros pour combler le déficit de fonctionnement et renforcer l’équipe pour quelle soit compétitive, en Ligue 2 ou en Ligue 1 (si elle remonte). La vente de l’ASSE devrait être bouclée d’ici le 31 décembre 2023. C’est à cette date butoir que le mandat donné au cabinet KMPG pour trouver un repreneur expire, comme l’a révélé le journaliste Bernard Lions.

Deux projets en tête pour la vente de Saint-Etienne

Deux projets seraient en pole position ces derniers jours. D’après les informations de Peuple-Vert, celui porté par Paul Tavares, et dénommé « Panthère Noire », semble réel. Il existerait également un projet sélectionné par KMPG, mais il serait tourné « vers une multipropriété de clubs », selon la précision du média spécialisé. Ce deuxième projet aurait les faveurs de Roland Romeyer, à en croire la source.