Les bonnes nouvelles s’enchainent à l’ASSE. En plus du retour de deux défenseurs à l’entrainement collectif, le club ligérien est passé sans souci devant la DNCG. Un message fort pour le mercato d'hiver et aussi la vente du club.

ASSE : Saint-Etienne passe sans souci devant la DNCG !

L’ASSE a reçu une bonne nouvelle à l’entrainement mardi matin. Blessés un temps, Dylan Batubinsika et Léo Pétrot ont participé à l’entrainement collectif. Ils sont sur la bonne voie pour prendre part au match contre Pau FC, samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard. En l’absence du Congolais, Saint-Etienne avait concédé deux défaites au Paris FC (0-1) et à l’AJ Auxerre (5-2). Le retour des deux défenseurs centraux est donc une bonne nouvelle pour Laurent Batlles, dont la défense a été transparente lors des deux derniers matchs de Ligue 1.

Mais le retour de Dylan Batubinsika et Léo Pétrot n’est pas la seule annonce positive du jour. La direction de l’ASSE est passée sans encombre devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Le gendarme financier de la LFP n’a rien reproché au club ligérien à l’issue de son audition. En d’autres termes, la DNCG a donné carte blanche à Saint-Etienne après le contrôle de sa situation économique.

Une bonne nouvelle pour le mercato et la vente de l'ASSE

Le passage de l’ASSE sans souci devant la Commission de contrôle des clubs professionnels est un signal fort pour le club de Ligue 2. Premièrement, cela va permettre aux Verts de faire leur recrutement sans pression. Les Stéphanois n’ont certes pas un gros budget affecté au mercato, mais ils pourront faire leur marché en toute quiétude, selon leurs moyens. Deuxièmement, c’est un signal fort de Saint-Etienne aux potentiels repreneurs du club. Cela signifie que la gestion du club est saine et exemplaire. De quoi rassurer les candidats au rachat de l’ASSE. Rappelons que le club est mis en vente par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux actionnaires, et que des projets sont recensés.