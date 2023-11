L’ASSE va récupérer quatre joueurs internationaux pour le match contre Pau FC, samedi (15h). Mais l’équipe de Laurent Batlles ne sera pas au complet.

ASSE : Ibrahim Sissoko déjà de retour à Saint-Etienne

L’ASSE va renouer avec la Ligue 2, samedi, après deux semaines d’arrêt dues à la trêve internationale. Après leur lourde défaite à Auxerre (5-2), les Verts vont tenter de démarrer une nouvelle série positive, au stade Geoffroy-Guichard, lors de la réception de Pau FC. Laurent Batlles pourra compter sur les internationaux, qui étaient partis en sélection. L’international malien, Ibrahim Sissoko est déjà de retour à Saint-Etienne. Il s’est mis au footing lors de la séance d’entraîneur de mardi, comme l’a rapporté Evect. Le meilleur buteur des Verts devrait retrouver sa place de titulaire contre le club palois. Il est revenu en pleine confiance, car il a inscrit un but lors de sa première cape avec les Aigles du Mali.

Convoqué avec les Espoirs du Maroc et appelé finalement en renfort en sélection A, Benjamin Bouchouari est attendu à Saint-Etienne ce mercredi. Son compatriote Aïmen Moueffek et Karim Cissé (Guinée) devraient suivre jeudi. Remis de leur blessure, Dylan Batubinsika et Léo Pétrot sont également disponibles, car ils ont rejoint le collectif de l’ASSE depuis mardi. Quant à Ibrahima Wadji, il s’est contenté de la course, individuellement.

ASSE : Mahmoud Bentayg toujours à l'infirmerie

Laurent Batlles n’a pas cependant tous ses joueurs à disposition pour préparer la venue de Pau FC. Le gardien de but N°1, Gautier Larsonneur est toujours en convalescence. Il a été rejoint à l’infirmerie par Mahmoud Bentayg. Absent de dernières minutes en coupe de France, contre Bourg-en-Bresse (3-0), pour des raisons médicales, il manque à l'appel au centre sportif Robert-Herbin. Le défenseur latéral gauche attend les résultats des examens pour connaitre la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Mathieu Cafaro (gastro) et Thomas Monconduit (en soin) étaient aussi absents à la séance de mardi d'après le média spécialisé. Après l’entraînement de ce mercredi et celui de jeudi, Laurent Batlles devrait être situé davantage sur l’état de forme de son équipe. La conférence de presse d’avant-match, prévu demain, devrait donc être le lieu pour en savoir plus sur le groupe de l'ASSE qui va affronter Pau.