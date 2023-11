Le verdict est tombé pour Saint-Etienne, à deux jours du match contre Pau FC. Sept joueurs de l'ASSE sont indisponibles pour le match de la 15e journée de Ligue 2.

ASSE : Sept joueurs de Saint-Etiene indisponibles contre Pau FC

Comme annoncé mercredi, Laurent Batlles a fait le point santé de son groupe avant la réception de Pau FC. Il a confirmé plusieurs blessés à l’infirmerie de l’ASSE. Ils sont au nombre de sept au total à ne pas être disponibles pour le match prévu à Geoffroy-Guichard, samedi (15h). Sans surprise, le gardien de but Gautier Larsonneur, dont le retour est espéré en janvier, est forfait. En reprise adaptée, Ibrahima Wadji n’a pas intégré le collectif et n’est pas apte à rejouer.

Idem pour Stéphane Diarra (touché en début de semaine), Thomas Monconduit (ischio) et Mahmoud Bentayg (cuisse). Ayant repris la course comme Wadji, Dylan Batubinsika n’est pas encore bien remis de sa blessure aux adducteurs. Il est aussi forfait face aux Palois. Maxence Rivera est lui suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Face à cette hécatombe, Laurent Batlles espère de bonnes nouvelles lorsque les résultats des examens médicaux attendus seront connus.

Quelle équipe Laurent Batlles va aligner contre Pau FC ?

Saint-Etienne étant décimé, Laurent Batlles sera face à un casse-tête chinois pour constituer son équipe. Il doit pourtant composer la meilleure équipe possible pour renouer avec la victoire, après les deux défaites de suite en Ligue 2 contre le Paris FC (0-1) et l’AJ Auxerre (5-2). En coupe de France, l’entraineur des Verts avait aligné de jeunes joueurs en défense : Bryan Nokoué (21 ans), Beres Owusu (20 ans) et Darling Bladi (19 ans). Deux autres milieux de terrain de la réserve stéphanoise étaient entrés en jeu à Bourg-en-Bresse : Antoine Gauthier (19 ans) et Cheikh Fall (19 ans).

L’ASSE avait éliminé le FBBP au 7e tour de la coupe de France, avec une équipe fortement remaniée, en raison des nombreuses absences. Laurent Batlles peut-il se permettre de faire confiance encore à ces jeunes joueurs, en championnat ? Pas certain, surtout qu’il doit impérativement faire un résultat pour rester dans le top 5. Il n’aurait pas d’excuse s’il perd le match face à Pau FC, avec une défense inédite, mais contre une équipe évoluant en National 2.

En d’autres termes, Dennis Appiah, Mickaël Nadé, Anthony Briançon et Léo Pétrot devraient retrouver leur place de titulaire dans la défense à quatre, en plus d’Etienne Green dans les buts. En attaque, le buteur de l’ASSE, Ibrahima Sissoko devrait retrouver sa place en pointe, dans le onze de Laurent Batlles.