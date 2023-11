Dylan Chambost fait partie des nombreux joueurs de l’ASSE, dont le contrat prend fin en juin. Présent en conférence de presse, il a donné une première réponse à la question liée à son avenir.

Mercato : Dylan Chambost souhaite s’inscrire dans la durée à l’ASSE

Neuf joueurs de l’ASSE, en plus de Laurent Batlles, seront en fin de contrat à l’issue de la saison, précisément le 30 juin 2024. Concerné par cette échéance, Dylan Chambost a lâché quelques indices sur son futur à l’AS Saint-Etienne, son club formateur. Il a botté en touche dans un premier temps, en évoquant l’objectif collectif du club ligérien comme priorité. « Mon cas n’est pas le plus important, mais l’objectif commun qu’on a tous ensemble ».

Le milieu offensif des Verts a estimé ensuite qu’il est encore trop tôt pour parler de prolongation de contrat. « On est en novembre, on verra ça plus tard ». Mais sur insistance des journalistes, Dylan Chambost a fini par se lâcher sur son avenir. Il a fait savoir qu’il souhaite s’inscrire dans la durée à l’ASSE.

Dylan Chambost revenu à Saint-Etienne pour s'y imposer ?

Le joueur formé à Saint-Etienne (2007-2016) n’avait pas réussi à s’imposer dans le Forez. Après deux saisons (2017-2019) sans temps de jeu, il avait rejoint Troyes en Ligue 2 à l’été 2019. Au bout de l’exercice 2020-2021, il avait accédé en Ligue 1 avec le club aubois. Alors qu’il avait largement contribué à la montée de l’ESTAC, Dylan Chambost avait vu son temps de jeu fondre dans l’élite en 2021-2022. De 36 matchs disputés (1 but et 3 passes décisives) lors de la remontée, il n’avait fait que 19 apparitions pour 9 titularisations en Ligue 1.

Libre de tout engagement à l’été 2022, il est revenu l’ASSE où il a signé pour deux ans. Mais après une saison et demie, il peine encore à justifier la confiance de Laurent Batlles, qui a été à la base de son arrivée dans le Forez.