En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique.

PSG : Luis Enrique s’attend à un match compliqué contre l’AS Monaco

Ce vendredi à 21 heures, le troisième de Ligue 1, l’AS Monaco, se rend sur le terrain du leader, le Paris Saint-Germain, en ouverture de la treizième journée. Avec un écart de trois points entre les deux équipes, le match de ce soir s’annonce donc décisif pour le classement. Mais Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, refuse de mettre la pression à ses hommes et estime que le choc contre les hommes d’Adi Hütter est certes un match important, mais pas décisif puisqu’il reste encore « beaucoup de temps dans ce championnat. »

Pour le technicien espagnol Luis Enrique, cette rencontre est également importante, car l’AS Monaco est « un rival direct » et il est toujours mieux d’être leader que d’être deuxième. Surtout que « l’objectif est de gagner le Championnat. C’est ambitieux, mais c’est l’objectif que mérite ce club. » Pour ce match contre l’ASM, le successeur de Christophe Galtier a donc convoqué un groupe de 21 joueurs avec les retours de Marco Asensio en attaque et Danilo Pereira au milieu de terrain ou défense centrale. Par contre, Luis Enrique fera sans le capitaine Marquinhos et le prodige milieu de terrain Warren Zaïre-Emery (17 ans), blessé et forfait jusqu'à la fin de l'année civile.

Le groupe du PSG pour affronter l’AS Monaco

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Tenas

Défenseurs : Danilo, Hakimi, Hernandez, Kurzawa, Mukiele, Skriniar

Milieux : Kang-In, Ndour, Ruiz, Soler, Ugarte, Vitinha

Attaquants : Asensio, Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Ramos.