Malgré des débuts mitigés sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso reste un entraîneur très convoité. L’Italien a déjà un surprenant prétendant en Italie.

Mercato OM : Le Torino se positionne déjà par Gennaro Gattuso

Suite au récent départ de Marcelino, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé pour trouver un nouvel entraîneur en la personne de Gennaro Gattuso. Ce dernier s’est engagé avec l’OM sur les bases d’un contrat d’une saison, avec une année supplémentaire. Et dans le cas où le technicien italien ne venait pas à prolonger son aventure sur le banc phocéen au terme de la saison, il tient déjà une nouvelle porte de sortie.

Tuttosport révèle en effet que le Torino songe sérieusement à récupérer Gennaro Gattuso en vue de la saison à venir. Actuellement 11e en Serie A, le club turinois sait que son entraîneur actuel Ivan Juric n’ira pas au-delà de son contrat expirant en juin prochain et prépare déjà sa succession. C’est dans cette perspective que le Torino reste en alerte pour une éventuelle signature de l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan.

Gennaro Gattuso, des débuts compliqués à l'Olympique de Marseille

Après deux années passées à l’étranger, Gennaro Gattuso voudra-t-il faire son grand retour en Italie cet été ? Pour le moment, l’entraîneur de 45 ans reste concentré sur son aventure à l’OM, où ses débuts ne sont pas sans difficulté. Sous ses ordres, l’équipe phocéenne peine à retrouver un meilleur niveau de jeu. Les coéquipiers de Samuel Gigot restent une série de trois matchs consécutifs, sans victoire en Ligue 1 et ont chuté à la 10e place du classement.

Les Olympiens ne comptent plus que 4 points sur la zone de relégation. La pression est donc sur l’épaule de Gennaro Gattuso qui devra trouer la solution pour relancer son équipe dans la course au podium. L'OM devra impérativement remporter son prochain match samedi soir contre le RC Strasbourg pour mettre fin à cette série de résultats négatifs et retrouver une dynamique positive en championnat. Le défi est lancé pour Gennaro Gattuso et ses hommes.