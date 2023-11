Alors que la vente de l’ASSE est relancée, le nom d’un dirigeant natif de Saint-Etienne circule. Serait-il intéressé par le rachat du club ligérien ?

Vente ASSE : Le délai approche à grands pas !

De nouveaux candidats au rachat de l’ASSE auraient transmis leurs dossiers pour reprendre le club en main. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitent le vendre d'ici la fin de la saison 2023-2024. Deux projets sont évoqués ces derniers jours dans plusieurs médias et une serait très sérieuse. D’autres projets pourraient arriver sur la table du cabinet KPMG que les deux propriétaires ont engagé pour sélectionner le meilleur des investisseurs intéressés par l’AS Saint-Etienne. Le mandat donné au cabinet expire fin décembre 2023. Il ne reste plus que quelques semaines pour connaitre le projet retenu pour entrer en négociations exclusives avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Loïc Féry s’étonne que Stéphane Tessier n’ait pas racheté l'ASSE

Stéphane Tessier (48 ans), lui, n’est pas parmi les investisseurs intéressés par la vente de l’ASSE. Ancien dirigeant des Verts (directeur général des services de 2010 à 2015), il est également supporter du club. Dans un portrait de ce dernier dans L’Équipe, ce samedi, Loïc Féry assure qu’il songe à devenir propriétaire de club. Et il a tout pour être un plus grand dirigeant, comme l'a confié le président du FC Lorient : « Il pense comme un propriétaire de club, il aspire à devenir propriétaire un jour ».

Le patron de Merlus s’étonne même que Stéphane Tessier ne se soit pas porté candidat au rachat de l’ASSE, son club de cœur, surtout qu’il en a les moyens. « J’ai même été surpris qu'il ne se lance pas à fond dans un rachat après Saint-Etienne ».

Stéphane Tessier a marqué les esprits à Saint-Etienne par son travail

Pour l’instant, le dirigeant est le Directeur général de l’Olympique de Marseille depuis mars 2022. Et il a aussi investi à Andrézieux-Bouthéon FC, club de National 2. À Saint-Etienne, il avait intégré les instances du club en passant par les féminines du Racing Club, fondu au sein de l'ASSE féminin. Mais il était parti du Forez brouillé avec Roland Romeyer, l’un des actionnaires des Verts. « On ne s'est pas quittés de la meilleure des façons », avait glissé le président du Directoire de l'ASSE. Stéphane Tessier avait pourtant réussi des paris au club.

Selon le témoignage de Jérémy Clément dans le quotidien sportif, c’est lui qui avait initié le salary-cap (plafonnement des salaires à moins de 100 000 euros) à l’ASSE. « C’est quelqu'un de très compétent », a témoigné l’ancien joueur de l’équipe stéphanoise. Le dirigeant de l'OM a également impressionné Christophe Galtier. D'après l'ancien entraineur de l'ASSE (2009-2017), il est toujours à la tâche. Il travaillerait dix-huit heures par jour, d'après le technicien.