Avant d’affronter Pau FC, ce samedi (15h), à Geoffroy-Guichard, Laurent Batlles a fait connaitre l'objectif de son équipe, à court terme.

ASSE : ASSE : Laurent Batlles veut lancer une série positive face à Pau

L’ASSE croise le fer dans quelques heures avec Pau FC, à Saint-Etienne. Laurent Batlles et son équipe ont eu deux semaines pour préparer cette confrontation avec le club palois. Il n’avait certes pas tous ces joueurs à disposition, en raison de la trêve internationale, mais l’entraineur des Verts a pu jauger le niveau de certains joueurs en l’absence des internationaux et de nombreux blessés. Laurent Batlles doit remporter ce match capital pour rester dans la course pour la montée en Ligue 1. En cas de défaite, les Verts (24 points) pourraient chuter de la 5e à la 7e place au classement, car ils sont sous la menace de deux concurrents, l’AC Ajaccio (23 points) et l’EA Guingamp (21 points).

Mais en cas de victoire, l’ASSE remonterait sur le podium, si l’AJ Auxerre et Grenoble Foot ne prennent pas les trois points, respectivement contre le SC Bastia et Rodez AF, ce même samedi (19h). L’enjeu pour les Stéphanois face à Pau FC (9e) est donc claire, comme l’a indiqué Laurent Batlles en conférence de presse. Il indique que son équipe doit repartir sur une série positive et montrer qu’elle a la capacité de reprendre des points pour avancer.

Laurent Batlles vise des victoires lors des six prochains matchs

Pour rappel, l’équipe stéphanoise avait fait une série de 10 matchs sans défaite, soit 7 victoires et 3 nuls, de la 3e à la 12e journée. Ce qui avait permis au capitaine Anthony Briançon et à ses coéquipiers d’occuper la 2e place du podium. Saint-Etienne n’est certes plus sur le podium, mais elle n’est pas larguée par ses concurrents. « Il va peut-être nous manquer un ou deux points par rapport au parcours qui paraît normal », a fait remarquer Batlles, avant de donnez-vous pour le premier bilan de la saison, en janvier. « On fera un bilan après le 20e match ». Il reste donc encore 6 matchs, y compris celui contre Pau FC. Et pour Laurent Batlles, l'ASSE se doit d’être performante sur « les cinq - six matchs qui arrivent ».