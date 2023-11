Ce samedi soir, le RC Strasbourg reçoit l’OM pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Gennaro Gattuso a dévoilé un groupe de 21 joueurs pour ses retrouvailles avec Patrick Vieira.

Strasbourg-OM : Gennaro Gattuso se souvient encore de Patrick Vieira

En match comptant pour la treizième journée du championnat de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg accueille l’Olympique de Marseille au Stade de la Meinau. Une rencontre qui va sceller les retrouvailles entre Gennaro Gattuso et Patrick Vieira, qui se sont affrontés à plusieurs reprises durant leur carrière de footballeur, aussi bien en club qu’en sélection. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’entraîneur français du club strasbourgeois a énormément marqué son homologue italien qui officie sur le banc marseillais. En conférence de presse, le coach de l’OM s’est souvenu des coups qu’il a pris dans les jambes de la part de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de l’équipe de France.

« Patrick Vieira était une montagne, il faisait deux fois ma taille », indique Gattuso, qui se souvient de Vieira comme un joueur doté d’une technique spéciale avec un gabarit impressionnant. « C’est un joueur que je ne peux que respecter, qui a toujours été dur et loyal », raconte Gennaro Gattuso. Pour leurs retrouvailles en tant que coach, l’ex-milieu de terrain de l’AC Milan s’attend à une partie difficile à la Meinau face aux hommes de Patrick Vieira. Pour l’occasion, le successeur d’Igor Tudor a dévoilé un groupe de 21 joueurs pour le déplacement à Strasbourg.

Le groupe de l'OM pour affronter le RC Strasbourg

À quelques heures du match contre le RC Strasbourg, l’OM a dévoilé la liste des joueurs retenus par Gennaro Gattuso. Blessé au dos et forfait durant quelques semaines, le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi effectue son grand retour dans le groupe marseillais. Samuel Gigot et Pape Gueye sont suspendus pour cette rencontre, tandis que le capitaine Valentin Rongier, le portier Simon Ngapandouetnbu et l’ailier François Mughe sont forfaits.

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Mbemba, Meïté, Clauss, Lodi, Murillo, Soglo

Milieux : Kondogbia, Veretout, Tika, Ounahi, Harit, Nadir

Attaquants : Correa, Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Vitinha.