Placé sur la liste des départs pour le prochain mercato hivernal, Hugo Ekitike pourrait quitter le PSG pour débarquer chez un cador de Premier League.

Mercato PSG : Hugo Ekitike déterminé à changer d’air cet hiver

Totalement ignoré par Luis Enrique depuis le début de la saison, Hugo Ekitike a compris qu’il n’a désormais aucun avenir au Paris Saint-Germain. Surtout depuis la fin du mercato estival et son refus catégorique d’être inclus dans le deal avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Désireux de se relancer dans la deuxième partie de saison en vue des prochains Jeux Olympiques, l’attaquant de 21 ans attend avec impatience l’ouverture du mercato de janvier pour se trouver un nouveau point de chute.

Annoncé dans les plans de West Ham (9e) et de Crystal Palace (13e), l’international espoir français pourrait finalement rejoindre les rangs d’un autre club de Premier League mieux placé au classement. En effet, selon les informations relayées ce samedi par le Times, les dirigeants de Newcastle United font du joueur du PSG leur priorité pour le recrutement du mois de janvier. Les Magpies sont même déjà prêts à formuler leur offre pour récupérer Hugo Ekitike.

Hugo Ekitike prêté à Newcastle par le PSG ?

Outre Layvin Kurzawa et Keylor Navas, Hugo Ekitike est tout aussi susceptible de quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Indésirable au sein de l’effectif de Luis Enrique, l’ancien avant-centre du Stade de Reims est l’une des cibles prioritaires d’Eddie Howe, le manager de Newcastle pour renforcer son secteur offensif dans le second acte de l’exercice en cours. Le tabloïd britannique révèle que la formation anglaise aimerait récupérer Ekitike dans le cadre d’un prêt de six mois avec une option d’achat. Une proposition qui pourrait faire les affaires des Rouge et Bleu si un montant d’un peu plus de 20 millions d’euros est inséré dans le deal. Affaire à suivre donc…