La nouvelle défaite de l’OL face au LOSC pourrait être celle de trop pour Fabio Grosso. Menacé, le coach italien pourrait céder sa place à Bruno Génésio, bien connu chez les Gones.

Mercato OL : Fabio Grosso sur la sellette, Bruno Génésio évoqué

Nommé en septembre passé en remplacement de Laurent Blanc, Fabio Grosso n’y arrive toujours pas. Avec cinq points en sept matches depuis son intronisation sur le banc de l'Olympique Lyonnais, le technicien italien ne semble pas trouver la solution pour remonter la pente. Alors que l’équipe historique se dirige tout droit vers une relégation en Ligue 2, l’ancien défenseur est désormais plus que jamais menacé. En effet, d’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, « l'avenir du coach de l'OL sera très bientôt mis sur la table si rien ne change radicalement. » Sous contrat jusqu’en juin prochain, Fabio Grosso pourrait être licencié avant même la trêve hivernale. Pour lui succéder, le nom de Bruno Génésio est sorti des tiroirs du côté de Lyon.

Bruno Génésio pour sauver Lyon de la relégation ?

Alors que l’avenir de Fabio Grosso semble s’écrire de plus en plus en pointillés à l’OL, une folle rumeur a envahi le Rhône ces dernières heures : un retour de Bruno Génésio pour sauver les Gones d’une relégation qui se dessine de plus en plus. Libre depuis son récent départ du Stade Rennais, le tacticien de 57 ans connaît bien la maison lyonnaise pour y avoir évolué en tant que joueur et entraîneur.

D’ailleurs, le journaliste Stéphane Guy a annoncé hier soir sur RMC Sport que le natif de Lyon est le choix idéal pour sortir le club de sa situation actuelle. « Je serais Lyon, je me pencherais immédiatement sur Génésio. Le retour de Génésio à Lyon, ça aurait de l'allure », a expliqué le journaliste de Canal+. Et comme par hasard, le « Pep Guardiola » français était présent dimanche au Parc OL pour assister à la défaite des hommes de Fabio Grosso face aux hommes de Paulo Fonseca (0-2). Affaire à suivre donc pour Bruno Génésio et l'OL…