À l’issue de la large victoire du RC Lens face à Clermont Foot (3-0), l’entraîneur Franck Haise a reçu une bonne nouvelle en défense.

RC Lens : Franck Haise enregistre un renfort en défense

Sur une série de sept matchs sans défaite en Ligue 1, le RC Lens a poursuivi sur sa belle lancée en championnat. Ce samedi, les Lensois se sont largement imposés sur la pelouse de Clermont (0-3), grâce à des réalisations d’Elye Wahi, Adrien Thomasson et Wesley Saïd. Cependant, la victoire n'a pas été sans tumulte.

Avant la pause, une altercation entre Elye Wahi et Alidu Seidu a conduit à l'expulsion des deux joueurs, laissant les équipes à dix contre dix. Malgré cette situation tendue, le RC Lens a maintenu sa domination, en confirmant ainsi sa force mentale et sa détermination. Avec cette victoire, le club nordiste conforte sa 6e place au classement et a fait le plein de confiance avant d’aller défier Arsenal en Ligue des Champions. Et pour cette rencontre européenne, Frank Haise pourra s’appuyer sur un renfort en défense.

Kévin Danso opérationnel pour le choc contre Arsenal

Laissé en tribune lors de la victoire contre Clermont, en raison d’une contusion à un pied, Kévin Danso devrait être opérationnel pour le déplacement à l’Emirates Stadium ce mercredi. L’Équipe assure en effet que même si le défenseur de 25 ans ne se sentait pas en mesure de débuter le match contre Clermont, aucune inquiétude n'est exprimée par le staff médical lensois quant à son état de santé. Il devrait être opérationnel pour affronter les Gunners à l'Emirates Stadium mercredi.

La victoire contre Clermont et la perspective du retour de Kevin Danso soulignent la résilience du RC Lens, capable de surmonter les obstacles tant sur le terrain que dans les situations disciplinaires. La confiance renouvelée de l'équipe et le retour d'un joueur clé en défense amplifient l'optimisme avant d’affronter l'un des géants du football européen. Les supporters peuvent s'attendre à un duel passionnant à l'Emirates Stadium mercredi, où le RC Lens cherchera à créer la surprise en Coupe d’Europe.