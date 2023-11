À quelques heures d’affronter Newcastle United au Parc des Princes, à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique.

PSG : Ethan Mbappé finalement avec les U19

À quelques heures du coup d’envoi du choc de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre Newcastle United, le Paris Saint-Germain vient de dévoiler la liste des joueurs retenus par Luis Enrique. Pressenti pour vivre sa première soirée de C1 sur le banc des remplaçants, Ethan Mbappé n'a finalement pas été convoqué par le coach des Rouge et Bleu. Le milieu de terrain de 16 ans est laissé à disposition de Zoumana Camara, l’entraîneur des U19, qui disputent la Youth League ce mardi. Le petit frère de Kylian Mbappé ba donc patienter avant de connaître ses premières sensations européennes au sein du groupe de Luis Enrique.

Pour cette rencontre très importante, le technicien catalan a retenu un contingent restreint de 19 éléments, tous prêts pour le combat contre les Magpies. Comme annoncé, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, présents au match aller en octobre passé, sont blessés et donc forfaits. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Keylor Navas sont aussi absents. Rétabli et resté sur le banc face à l’AS Monaco ce weekend, le milieu offensif Marco Asensio est présent pour en découdre avec l’équipe de Bruno Guimaraes. L’international espagnol de 27 ans offrira ainsi une option offensive de plus à Luis Enrique pour ce soir face à Newcastle United.

Les 19 de Luis Enrique pour affronter Newcastle

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Danilo, Hernandez, Skriniar, Mukiele

Milieux : Ugarte, Vitinha, Ruiz, Soler, Lee

Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Kolo Muani, Barcola, Asensio.