Alors que son contrat expire le 30 juin prochain, l’attaquant Kylian Mbappé pourrait signer une nouvelle prolongation en faveur du PSG. Mais à une condition.

Mercato PSG : La LDC décisive pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Après avoir réussi à conserver Kylian Mbappé à l’été 2022, le Paris Saint-Germain espère réaliser l’exploit une seconde fois. En fin de contrat au terme de la saison en cours, le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas paraphé une nouvelle prolongation et la presse espagnole l’associe de plus en plus au Real Madrid. Selon plusieurs sources venues de Madrid, Florentino Pérez et les siens attendraient l’ouverture du mercato hivernal, à six mois de la fin du bail du joueur de 24 ans, pour lui transmettre une proposition officielle. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi fait le forcing en interne pour convaincre le clan Mbappé de rester à Paris.

Si le principal concerné continue d’entretenir le doute sur ses intentions, Laurent Perrin estime que, contrairement à 2022, la décision du champion du monde 2018 devrait plus dépendre du parcours en Ligue des Champions que de l’argent. Le journaliste du quotidien Le Parisien explique notamment : « Mbappé va avoir 25 ans dans trois semaines. Il n'a plus de temps à perdre pour aller décrocher les deux trophées qui lui manquent : la Ligue des champions et le Ballon d'or. » Un exploit du PSG en Ligue des Champions pourrait donc le pousser à poursuivre l’aventure en Ligue 1. « Si le PSG n'atteint pas cette année la finale de la Ligue des champions, il n'y a aucune raison qu'il reste », assure Laurent Perrin, qui ajoute que l’enfant de Bondy n’annoncera aucune décision durant l’hiver.

« Il n'a aucune raison de prolonger cet hiver »

Il y a quelques semaines, plusieurs médiaux ont rapporté que Kylian Mbappé pourrait fixer son avenir avec le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Satisfait du mercato estival réalisé par Luis Campos, l’ancien buteur de l’AS Monaco est désormais heureux et pourrait même signer un nouvel engagement dans le mois de janvier. Un scénario auquel ne croit pas Laurent Perrin. Dans un chat organisé avec les internautes, le journaliste estime que Mbappé « n’a aucune raison de prolonger dès cet hiver. »

Il estime que prolonger maintenant « fermerait la porte du Real Madrid » au partenaire d’Ousmane Dembélé. À quelques mois de la fin de son engagement initial, « le temps joue pour lui, il impose son tempo à tout le monde. Et il a bien raison », indique le spécialiste du média régional. Il faudra donc patienter jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024 avant de connaître le dénouement de ce feuilleton.