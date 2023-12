L’OL est condamné par la justice dans une affaire extrasportive qui l’oppose à une ancienne joueuse de son centre de formation.

OL : Lyon condamné à verser 350 000 euros à une ancienne joueuse

L’OL se serait bien passé de cette affaire extrasportive dans la quelle le club est condamné par le tribunal de justice de Lyon. John Textor doit verser « 3 000 euros en réparation de son préjudice moral » et « 500 euros en réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance » à l'ancienne joueuse. Cette dernière et son clan réclamaient plus de deux millions d'euros d’indemnisation à l’Olympique Lyonnais, pour avoir été écarté injustement de l’équipe selon elle.

Pour rappel, la joueuse avait été écartée en 2018, mais cela s'est fait sur la base d’une discrimination sexuelle d'après ses dires. Le tribunal n'a pas condamné l'OL sur le lien entre la rupture avec la joueuse et une éventuelle dénonciation de violences sexuelles, mais a plutôt « considéré que la discrimination alléguée par Madame […] est établie » et fondée sur le sexe.

L'OL est surpris de la décision et réfléchit à un possible appel

Alors que le clan de la joueuse se dit satisfait de la condamnation de Lyon, le club de John Textor s’étonne de cette décision. L’Olympique Lyonnais se dit « très surpris de la décision qui lui reproche de ne pas avoir fait signer en 2017 une convention de formation à la joueuse ». Or ladite convention n'a été autorisée qu'en juin 2023, par arrêté ministériel. La direction de l’OL réfléchirait à un possible appel.

Notons que Lyon est également en crise sur le plan sportif. Sanctionné par la DNCG, le club tente de faire lever les restrictions imposées par la LFP. Actuels lanterne rouge de Ligue 1, les Gones ont viré leur entraineur Fabio Grosso, seulement deux mois après avoir succédé à Laurent Blanc.