Franck Haise a dévoilé sa liste pour la réception de l'Olympique Lyonnais ce samedi. L'entraîneur du RC Lens, privé d'Elye Wahi, peut compter sur des retours majeurs.

Lens - Lyon : Franck Haise privé de son buteur

Sixième de Ligue 1 et invaincu sur ses cinq derniers matchs, le RC Lens va tenter d'enchaîner ce samedi face à une équipe de l'OL en grande difficulté. Pour plonger davantage les Gones dans la crise, Franck Haise peut compter sur les retours de certains joueurs. Il s'agit notamment de Deiver Machado et Facundo Medina, pourtant un temps annoncé incertains. A eux s'ajoute également Morgan Guilavogui convoqué parmi les 21 Sang et Or dévoilés par le technicien français. En revanche, Haise devra se passer des services de l'un de ses hommes forts. Il s'agit d’Elye Wahi suspendu.

L'ancien joueur de Montpellier a été exclu lors de la 13ème journée de Ligue 1 face à Clermont. Tout comme lui, Wuilker Farinez ne jouera pas contre l'Olympique Lyonnais. Le gardien de but est jugé encore trop juste pour reprendre du service. Quant à Jimmy Cabot, il est aussi indisponible. Faitout Maouassa est lui absent pour des choix techniques. Face à ces forfaits, Franck Haise n'a pas hésité à miser sur la jeunesse. Il a fait appel au jeune attaquant Oscar Cortès.

L'appel fort de Franck Haise à son groupe

Sèchement battu en Ligue des Champions 6-0 par Arsenal, le RC Lens doit réagir en championnat. Quoi de mieux qu'un adversaire en crise de résultat pour essayer de vite relever la tête. Avant de retrouver l'Olympique Lyonnais ce samedi 2 décembre, Franck Haise lance un appel fort à ses hommes. « Restons dans notre identité de jeu, de comportement, d’effort et d’intensité pour pouvoir exister », a déclaré Haise en conférence de presse d'avant-match.

Le groupe du RC Lens contre l'OL :

Leca, Samba– Aguilar, Danso, Gradit, Haïdara Frankowski, Khusanov, Medina, Machado – Abdul Samed, Diouf, El Aynaoui, Fulgini, Mendy, Thomasson, Pereira Da Costa – Saïd, Guilavogui, Sotoca, Cortès.