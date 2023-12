Le FC Nantes va certainement se renforcer cet hiver, comme promis par Waldemar Kita. La priorité des Canaris est déjà identifiée.

FC Nantes-OGC Nice : Jocelyn Gourvennec attendu pour donner le déclic

A l'instar des clubs de Ligue 1, le FC Nantes prépare le mercato hivernal. Les Canaris doivent procéder à un réajustement après la première phase du championnat. Mal classé après 13 journées de championnat, le FCN a viré son entraineur Pierre Aristouy (44 ans), mercredi, au profit de Jocelyn Gourvennec (51 ans). Ce dernier va conduire l'équipe des Canaris face à l'OGC Nice, ce samedi (21h). Waldemar Kita espère un déclic avec le nouveau coach, après une série négative de 4 défaites consécutives et un match nul.

Bien que 11e au classement, le FC Nantes n'a que 4 points de plus que le FC Lorient, qui est barragiste provisoirement. Jocelyn Gourvennec aura donc besoin de la disponibilité de tout son groupe pour tenter de redresser la barre. Sauf que Ignatius Ganago s'est blessé grièvement et sa saison est prématurément terminée. Il a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, dimanche, lors du match nul contre le Havre (0-0).

Mercato : Un attaquant en priorité au FCN cet hiver

L'international camerounais n'était certes pas décisif (aucun but cette saison en 6 matchs), mais son absence déséquilibre forcément le groupe du FC Nantes. Jocelyn Gourvennec n'a plus que Mostafa Mohamed et le jeune Matthis Abline (20 ans) comme avant-centre. Il est donc possible que les Canaris recrutent un attaquant en priorité cet hiver. La tendance est confirmée par Emmanuel Merceron sur X.

« Il va falloir prendre quelqu'un devant le plus vite possible ». L'Insider n'est pas à côté de la plaque, car Waldemar Kita a annoncé la couleur lors de la présentation du nouvel entraineur de son équipe. Il se dit prêt à offrir un ou deux renforts à Jocelyn Gourvennec, « s’il y a besoin ».