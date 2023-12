Mis à pied par l'Olympique Lyonnais jeudi, Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur du club. Son départ aurait été explosif d'après une source.

Mercato OL : Le départ de Fabio Grosso s'est mal passé

La crise se poursuit à l'Olympique Lyonnais, qui fait tout pour repartir sur de bonnes bases. Mais forcément, lorsqu'il y a un manque de résultats, certaines décisions sont difficiles à prendre, difficiles à encaisser pour d'autres. C'est le cas de Fabio Grosso, qui a été mis à pied jeudi avant de voir son départ être officiel dans la foulée. C'est le club qui a communiqué la nouvelle sur son compte X. Les adjoints de Grosso ont également été démis de leurs fonctions par la même occasion, que ce soit Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello ou Mauro Carretta.

Pour Fabio Grosso, le départ a été rude à en croire L'Équipe. Le quotidien sportif a fait d'étonnantes révélations à ce sujet, assurant qu'il s'était fait remarquer après la réunion avec John Textor. Le président du club rhodanien l'a entendu crier, après lui avoir rendu son verdict sur son avenir lors d'une matinée. Certains joueurs, présents pour la séance d'entraînement, ont été également surpris de sa réaction à distance. Les deux hommes étaient montés dans les tours, précise la source.

Ambiance morose lors de la présentation de Pierre Sage

Après cet évènement, les Gones ont été invités à revenir dans l'après-midi pour découvrir leur nouvel entraîneur. Si plusieurs sources annoncent un retour de Bruno Genesio, c'est bien Pierre Sage qui s'est présenté face à eux. Un homme bien connu au sein du club rhodanien, pour avoir dirigé le centre de formation jusqu'à cette prise de poste.

La transition a donc été probablement compliquée à vivre pour les joueurs, avec un Fabio Grosso se disputant avec John Textor peu avant l'arrivée du nouvel entraîneur par intérim. Les Lyonnais vont pourtant devoir vite s'adapter, car la situation sportive est plus qu'urgente. Après 12 journées, l'OL est toujours dernier de Ligue 1 avec 4 points de retard sur le barragiste lorientais, et 5 sur le premier non-relégable (Toulouse). Ce samedi, le club rhodanien se déplace à Lens (6ème) avec une nouvelle composition. D'après L'Équipe, Rayan Cherki et Diego Moreira seront titulaires dans un 4-2-3-1 ou 4-2-1-3.