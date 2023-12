Nouvel entraineur intérimaire de l'OL, Pierre Sage a convoqué 21 joueurs pour le match contre le RC Lens. Ses premiers choix sont forts.

RC Lens-OL : Pierre Sage écarte Sinaly Diomandé et Jeffinho

Pierre Sage va diriger son premier match en tant qu'entraineur de l'OL. Il commence son intérim par un gros match contre le RC Lens, au stade Bollaert, samedi (17h). Nommé jeudi, il n'a eu que deux jours pour préparer cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1. Mais il est de la maison lyonnaise, car il est le directeur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Il connait donc déjà l'environnement du club et l'équipe professionnelle.

Après avoir fait l'état des lieux, il a décidé de se passer de Sinaly Diomandé et Jeffinho, pour affronter le RC Lens. Le défenseur ivoirien avait pourtant la confiance de Laurent Blanc, puis de Fabio Grosso. Il avait été titulaire 10 fois en autant de matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Quant à l'ailier Brésilien, il a fait 8 apparitions en championnat, mais pour 3 titularisations.

Première pour Mattéo Pereira dans le groupe de Lyon

Ne rentrant pas dans les plans des précédents coachs de l'OL, Ainsley Maitland-Niles était sur le banc de touche lors des deux derniers matchs des Gones à Rennes et contre le LOSC. Cependant, le milieu de terrain anglais n'est pas retenu par le nouveau coach. Par contre, Mattéo Pereira (18 ans) fait sa première apparition dans le groupe professionnel. Le gardien de but de la réserve de l'OL profite de l'absence de Rémy Riou (touché aux adducteurs). Blessé avec l'équipe de France, Johann Lepenant et Corentin Tolisso, souffrant du mollet, sont également absents de la première liste de Pierre Sage.

Le groupe de l'OL contre Lens : Bengui, Lopes, Pereira - Caleta-Car, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico - Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara - Baldé, Cherki, Kadewere, Lacazette