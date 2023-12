Dans un entretien pour la presse, Gennaro Gattuso a évoqué deux sujets brûlants cette semaine : la réception de Rennes et l'arrivée de Mehdi Benatia à l'OM.

OM : Gennaro Gattuso estime que Rennes « peut viser haut »

L'Olympique de Marseille joue très gros dimanche soir. Pour la 14ème journée de Ligue 1, le club phocéen accueille le Stade Rennais. Un adversaire en difficulté, tout comme lui. Les deux équipes sont loin de leurs ambitions au sein du championnat français. L'OM est douzième avec 14 points, à 9 longueurs du top 5 avec un match en retard. Le SRFC, lui, se classe dixième avec 15 points, mais a joué une rencontre en plus.

Coïncidence étonnante, les deux clubs réussissent en parallèle sur la scène européenne. Les Phocéens sont premiers de leur groupe en Ligue Europa, tout comme les Bretons après 5 journées. Ce match va ainsi leur permettre, pour la première fois, de se différencier. Qui saura prendre le dessus sur l'autre ? Il y aura-t-il un vainqueur ? Nul ne sait. Une chose est sûre, Gennaro Gattuso respecte beaucoup son adversaire. L'entraîneur de l'OM estime que le club de Julien Stéphan« est une formation construite pour aller beaucoup plus haut que son classement actuel » auprès de L'Équipe.

L'arrivée de Mehdi Benatia, « une valeur ajoutée » pour l'OM

Un autre sujet a tenu en haleine les supporters et le staff marseillais : l'arrivée officielle de Mehdi Benatia. Après de nombreuses rumeurs, l'ancien défenseur est bel et bien le nouveau conseiller sportif de l'Olympique de Marseille. La nouvelle a été rendue publique par le club lui-même, sur son compte X. De quoi émerveiller les fans, et interroger la rédaction de L'Équipe qui s'est empressée de questionner Gennaro Gattuso à ce sujet.

Dans cet entretien, le technicien italien s'est dit satisfait en qualifiant Benatia de « valeur ajoutée » pour l'OM. Il poursuit sa réponse en donnant les raisons de son arrivée, « une grande passion, une grande envie d'aider ». Son arrivée ne peut que faire du bien pour une équipe qui n'arrive plus à gagner depuis 4 matchs en Ligue 1.