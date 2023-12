Arrivé dans les dernières minutes du mercato estival en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a fait un aveu sur son transfert au PSG.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani reconnaît le poids de son transfert

Recruté contre un gros chèque 95 millions d'euros, bonus compris, Randal Kolo Muani a changé de dimension en quittant les rangs de l’Eintracht Francfort pour rejoindre le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Quelques mois après son retour en Ligue 1, l’ancien attaquant du FC Nantes reconnaît que la pression est énorme forcément avec le prix de son transfert. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, l’international français explique notamment qu’il « y a des attentes qui sont plus exigeantes, on attend plus de moi, surtout avec le prix. » Conscient de la situation, le partenaire de Kylian Mbappé sait que ce sera à lui de mettre les bouchées doubles. « C’est vrai que quand on arrive dans un club comme le PSG, je pense qu'il y a des exigences qui nous attendent. Donc c'est à nous de répondre présents et de nous adapter très rapidement », assure Kolo Muani, qui a également déclaré sa flamme au PSG.

Kolo Muani : « Ma tête a été chamboulée, je n’y attendais pas »

Après plusieurs semaines de négociations et de revirements, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l’Eintracht Francfort se sont accordés dans les toutes dernières minutes du mercato estival pour le transfert de Randal Kolo Muani. Un dénouement tardif qui a déstabilisé le natif de Bondy puisqu’il avoue que sa « tête a été chamboulée », parce qu’il ne s’y « attendait pas », il était « un peu ailleurs. »

Désormais lié au PSG jusqu’en juin 2028, Kolo Muani avoue notamment : « le fait que je sois arrivé directement au PSG, au dernier moment, le temps que je redescende ça a pris du temps. » Critiqué pour avoir craqué pour l’argent du Qatar, le compatriote de Didier Deschamps indique que le PSG est son « club de cœur, la ville où » il « a grandi, c’est un rêve de signer ici et de jouer pour ce club. » Auteur de 4 buts en 13 matches toutes compétitions confondues avec les Rouge et Bleu, Randal Kolo Muani est encore loin d'évoluer à son meilleur niveau.