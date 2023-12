Avec la blessure de Fabian Ruiz, le PSG pense sérieusement à recruter un nouveau milieu de terrain cet hiver. Et Luis Campos serait sur le point de conclure la signature d’un crack.

Mercato PSG : Luis Enrique veut un remplaçant à Fabian Ruiz

Titulaire face au Havre AC dimanche après-midi, à l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 1, Fabian Ruiz n’a passé que sept minutes sur la pelouse du Stade Océane. Dans un communiqué publié après le match et la victoire des hommes de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a annoncé que son milieu de terrain espagnol souffre d’une luxation de l’épaule droite. Si le club de la capitale n’envisageait pas de recruter en janvier, cette nouvelle blessure pourrait faire changer ses plans à Luis Campos. En effet, selon les informations de L’Équipe, « en fonction de la durée d’indisponibilité de l’Espagnol, une réflexion a déjà été lancée hier au sein des champions de France pour envisager un renfort dans ce secteur, où Luis Enrique veut avoir du choix. » Et aux dernières nouvelles, le conseiller football du PSG serait sur le point de conclure la signature d’un phénomène du football mondial.

Moscardo « est considéré comme l’une des grandes révélations du football brésilien »

Depuis ces derniers jours, le nom de Gabriel Moscardo est de plus en plus associé au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juillet 2026, le milieu de terrain des Corinthians a déjà dit « oui » à Luis Campos pour un transfert au Paris SG. Pour s’offrir les services du joueur de 18 ans, le club du président Nasser Al-Khelaïfi a accepté de débourser les 25 millions d’euros nécessaires pour le faire quitter son pays. Pour ESPN Brésil, le journaliste Raul Moura s’est exprimé sur le profil du compatriote de Marquinhos.

Selon lui, Campos est sur le point de réaliser une très belle affaire puisque le natif de Taubaté est « est considéré comme l’une des grandes révélations du football brésilien en 2023, et pas seulement par les supporters des Corinthians. » Alors que le Paris SG réfléchit à l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain pour compenser les blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, le spécialiste du foot brésilien assure que Moscardo « sera certainement un grand joueur en Europe et l’équipe qui le signera aura un joueur de haut niveau pour les 10 ou 15prochaines années. » Le Champion de France en titre se rapproche donc d’un gros coup avec Gabriel Moscardo.