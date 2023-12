Annoncé comme presque bouclé par Luis Campos, le transfert Gabriel Moscardo, milieu de terrain des Corinthians, semble décidément plus compliqué pour le PSG.

Mercato PSG : Luis Campos a fait son offre pour Gabriel Moscardo

Depuis plusieurs jours, Luis Campos pousse pour finaliser le transfert de Gabriel Moscardo pour le mercato hivernal qui s’annonce à grands pas. Le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait déjà d’ailleurs transmis une proposition aux dirigeants des Corinthians pour le milieu de terrain de 18 ans. Si Chelsea s’est fait refouler avec une somme de 20 millions d’euros, le club de la capitale français aurait envoyé un chèque de 22 millions d’euros pour l’international espoir brésilien.

Avec l’aide du célèbre agent Giuliano Bertolucci, mandaté pour faire avancer ce dossier, le conseiller football des Rouge et Bleu fait le forcing auprès de la formation auriverde pour obtenir la signature de Moscardo. Pour la presse brésilienne, il faudra environ 25 millions d’euros pour déloger le joueur de 18 ans, qui a déjà donné son accord pour rejoindre le collectif de Luis Enrique au PSG, selon les informations de Foot Mercato. Mais il faudra encore convaincre le futur président du Timao.

Le nouveau président des Corinthians prêt à bloquer le transfert de Moscardo ?

Le journaliste Santi Aouna confirme que Luis Campos était effectivement au Brésil ce samedi pour superviser Gabriel Moscardo lors du match entre les Corinthians et l’international, à l’occasion de l’avant-dernière journée du championnat brésilien. Toutefois, rien n’est encore fait dans ce dossier puisque le futur président du club de Sao Paulo, Augusto Melo, qui ne serait pas favorable à un départ du jeune homme durant le mercato hivernal. Les discussions continuent et Luis Campos pourrait proposer de prêter Moscardo jusqu’à l’été en cas d’accord pour son transfert cet hiver. Ce qui pourrait pousser le PSG à recruter un second milieu de terrain en janvier pour renforcer l'effectif de Luis Enrique, qui vient de perdre Fabian Ruiz après Warren Zaïre-Emery. Affaire à suivre donc…