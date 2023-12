David Friio est depuis vendredi soir le nouveau directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. A peine nommé que le Français prend déjà la mesure de la mission qui l'attend.

OL : Les coulisses de l'arrivée de David Friio

En pleine crise de résultats, l'Olympique Lyonnais entame une nouvelle ère à la tête de sa direction sportive. David Friio est celui qui s'occupera désormais de la reconfiguration du projet sportif des Gones. Parti de l'Olympique de Marseille où il occupait les mêmes fonctions, l'homme de 50 ans a été approché par John Textor. Les échanges avec le président des Gones ont convaincu Friio qui n'a pas hésité à accepter de prendre la tête de la direction sportive. Malgré la situation difficile que traverse le club, l'OL reste « un très grand club » pour son nouveau dirigeant. La direction du club a mis en place une organisation qui a convaincu David Friio dans l'objectif de sortir de cette mauvaise passe.

Les premiers chantiers de David Friio

Il n'y a pas de temps à perdre et David Friio prend déjà la mesure de sa mission à la direction sportive de l'Olympique Lyonnais. Avant son arrivée, le club a confié l'intérim à Pierre Sage mais l'urgence reste la quête d'un nouvel entraineur pour les Gones. Mais pour le moment, il faut rapidement remettre l'OL sur le chemin de la victoire avant la fin de la première phase de la saison. Pour le nouveau directeur sportif, « il faut se relever, apprendre à marcher puis à courir ». Ce qui implique que les choses se feront étape par étape, a-t-il assuré.

David Friio sur la succession de Fabio Grosso

C'est la première patate chaude que le nouveau dirigeant des Gones a sous la main. Il doit travailler à trouver un successeur crédible à Fabio Grosso. Sur la question, David Friio fait déjà face à de nombreuses spéculations. Des rumeurs annoncent des tractations en coulisses menant sur les pistes Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Bruno Genesio ou encore Will Still. Quatre grands noms et quatre grands entraîneurs qui sont tout de même loin des priorités de l'homme de 50 ans. Alors qu'un retour de Juninho est aussi annoncé, il assure que rien n'est confirmé, même s'il reconnait que John Textor est en contact avec le Brésilien pour boucler le dossier.