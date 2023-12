A la recherche d'un profil offensif pour renforcer l'attaque de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia aurait coché le nom d'un jeune talent danois évoluant à Naples.

Mercato OM : Mehdi Benatia apprécie Jesper Lindstrøm

L'Olympique de Marseille se prépare à faire face à un mois de janvier très crucial. Plusieurs joueurs de son secteur offensif seront absents en raison de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il s'agit des joueurs comme Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Les deux Sénégalais devraient rejoindre les Lions de la Teranga pour la défense de leur titre de champions d'Afrique. Pour éviter un véritable casse-tête à Gennaro Gattuso, Mehdi Benatia est déjà d'attaque sur le marché pour trouver les profils adéquats. L'une des pistes du Marocain mène à Jesper Lindstrøm de Naples.

A en croire Le Quotidien du Sport, le jeune international danois est un profil qui plairait bien à Mehdi Benatia au poste d'ailier. Jesper Lindstrøm n'a rejoint Naples que l'été dernier contre un chèque de 30 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Francfort. Mais depuis, le joueur de 23 ans n'a toujours pas encore trouvé ses repères en Serie A, peinant à s’imposer pour le moment. Polyvalent et capable d'évoluer aussi bien en attaque sur le côté qu'en milieu offensif axial, le Danois n'a disputé que 357 minutes avec les Partenopei pour une passe décisive. Lindstrøm a pourtant rejoint le champion d'Italie en titre après une saison de haute volée et ponctuée de 9 buts et 4 passes décisives en 38 matches disputés.

Jesper Lindstrøm, un bon coup pour Mehdi Benatia ?

Pas encore satisfait de son effectif, Gennaro Gattuso a deux priorités pour cet hiver. L'Italien voudrait avoir un latéral gauche et un ailier. Concernant le poste d'ailier, Jesper Lindstrøm semble avoir tapé dans l'œil des dirigeants marseillais depuis la saison dernière. Le Danois a été le bourreau de l'Olympique de Marseille, inscrivant l'unique but de la victoire 1-0 de Francfort le 13 septembre 2022 au Vélodrome. Malgré sa situation inquiétante à Naples, Mehdi Benatia voudrait bien l'attirer sur la Canebière. Vu sa valeur marchande, l'OM pourrait bien l'avoir sous la forme d'un prêt, encore faudrait-il s'entendre avec Naples et convaincre le joueur avec un projet intéressant. Il viendrait à Marseille concurrencer Ismaila Sarr.