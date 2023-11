Au lendemain de la victoire de l’OM à Athènes en Ligue Europa, les attaquants Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont reçu des nouvelles positives en sélection.

OM : Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye de nouveau convoqués en sélection

Alors que la trêve internationale de novembre approche à grands pas, les sélections commencent à tomber les unes après les autres. Du côté de l’Olympique de Marseille, qui vient de s’imposer face à l’AEK Athènes (2-0) en Ligue Europa, plusieurs internationaux vont rejoindre leur équipe nationale durant cette coupure d’une dizaine de jours. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss convoqué en Équipe de France.

Amine Harit et Azzedine Ounahi ont, eux aussi, été appelés en équipe nationale du Maroc. Les internationaux sénégalais de l’OM viennent d'ailleurs d'allonger cette liste. En effet, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a décidé de convoquer à nouveau Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye pour affronter le Soudan du Sud (18 novembre ) et le Togo trois plus tard pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Deux attaquants de l'OM aux performances mitigées

Arrivés à l’Olympique de Marseille durant le dernier mercato estival, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye conservent la confiance du patron des Lions de la Teranga, malgré leurs performances mitigés en ce début de saison. L’ancien attaquant de Watford retrouve progressivement son bon niveau de jeu sous le maillot phocéen. Il a même inscrit le second but lors du succès l’OM face à l’AEK Athènes ce jeudi soir.

Par contre, l’ancien milieu offensif de Sheffield peine à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui. Iliman Ndiaye n’a inscrit qu’un seul but en 16 apparitions cette saison. À noter que le troisième international sénégalais de l'OM, Pape Gueye, ne sera pas du voyage en raison de sa suspension suite à son litige avec Watford. Le milieu de terrain devrait faire son retour sur la pelouse en décembre prochain. En attendant, l’équipe de l’OM se prépare pour un choc en championnat. Les hommes de Gennaro Gattuso tenteront de s’imposer à Lens dimanche avant la trêve internationale.