Grande cible du PSG, Victor Osimhen n'a toujours pas encore tranché pour son avenir. A Naples, une opération secrète se prépare pour boucler ce dossier épineux.

Mercato PSG : Naples prêt à tout pour bloquer Victor Osimhen

Auteur d'une grande saison en Serie A la campagne dernière, Victor Osimhen attire la convoitise de plusieurs grands clubs en Europe. Du Bayern Munich à Manchester United, en passant par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le nom de l'avant-centre nigérian a été associé à plusieurs clubs. A Paris, l'intérêt de Luis Campos pour le meilleur buteur de la Serie A la saison dernière est connu. Mais Aurelio De Laurentiis n'a jamais semblé ouvert aux négociations pour le départ de son joueur. Le président de Naples a formellement fermé la porte à un départ de Osimhen qui est finalement resté au club.

Auteur de 6 buts en 10 matchs de Serie A cette saison, Victor Osimhen reste toujours dans le viseur de Luis Campos et du Paris Saint-Germain. Pour bloquer son attaquant, Naples est prêt à lui offrir un nouveau contrat. Alors que le bail actuel du joueur prend fin en 2025, il n'a toujours pas encore cédé aux différentes propositions de sa direction. Mais De Laurentiis n'entend pas abdiquer. D'après les nouvelles de La Repubblica, une nouvelle offre est en préparation pour convaincre Victor Osimhen de prolonger. Sauf que la durée et la valeur du contrat restent inconnues.

Une clause secrète qui pourrait faire les affaires du PSG

Véritable star du championnat italien et très adulé à Naples, Victor Osimhen serait bien tenté par l'envie d'aller voir ailleurs. Et son entourage ferait bien tout ce qui est possible pour lui permettre de changer d'air. Alors qu'on n'en sait pratiquement rien du nouveau contrat que Naples voudrait lui proposer, un détail pourrait tout changer. On annonce une clause secrète qui pourrait faciliter un éventuel transfert d'Osimhen. C'est aussi la stratégie trouvée par Aurelio De Laurentiis pour obtenir la prolongation du contrat du Nigérian pour qui il réclamait 200 millions d'euros.