L'ASSE a démis Laurent Batlles de ses fonctions, dans la foulée de la défaite contre l'EA Guingamp (1-3). Un nom est en tête de la liste de Roland Romeyer pour le poste d'entraineur.

ASSE : Laurent Batlles emporté par la série de 5 défaites

L'ASSE doit trouver un nouvel entraineur après la mise à pied de Laurent Batlles (48 ans), mardi, à la suite de la défaite contre l'EA Guingamp (1-3) à Geoffroy-Guichard. C'est la 5e défaite consécutive des Verts depuis la 12e journée du championnat. Saint-Etienne est désormais 8e au classement et sa montée en en Ligue 1 est sérieusement compromise. Ayant déjà enregistré 7 défaites en Ligue 2 en 17 journées, les Stéphanois ne peuvent plus prétendre finir à la 1re ou 2e place à l'issue de la saison. Or ce sont ces deux places qui donnent droit à une montée directe dans l'élite.

Néanmoins, ils peuvent encore se mêler à la lutte pour la 3e, 4e ou 5e place, afin de passer par les barrage pour tenter la montée. A condition que le nouvel entraineur mette fin rapidement à la série de défaites et prenne des points, à commencer par le prochain match contre les Girondins à Bordeaux, le samedi 16 décembre (15h).

Mercato ASSE : Thierry Laurey, le préféré de Roland Romeyer

Laurent Huard, directeur du centre de formation de l'ASSE, assure l'intérim pour l'instant. C'est lui qui va diriger l'équipe des Verts au 8e tour de la coupe de France, samedi, face à Nîmes Olympique. Roland Romeyer a donc une dizaine de jours devant lui pour trouver le successeur de Laurent Batlles. Bien apprécié par le président du directoire de Saint-Etienne, Thierry Laurey est en tête sur la short-list de ce dernier. L'information qui circule ces dernières semaines dans le Forez est confirmée par Foot Mercato.

Libre depuis son départ du Paris FC l'été dernier, le technicien de 59 ans devrait débarquer dans le Forez, s'il trouve un accord contractuel avec la direction du club ligérien. Il devrait être dans l'action directement pour préparer les deux dernières journées de la phase aller de la Ligue 2. Après Bordeaux, l'ASSE reçoit le SC Bastia, lors de la 19e journée, le 19 décembre. D'après le média spécialisé, Philippe Montanier aurait repoussé les avances des responsables de l'ASSE et Olivier Dall'Oglio serait également en embuscade.