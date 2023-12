L’OL pourra se renforcer pendant le mercato d’hiver, car la DNCG a assoupli sa mesure. Et le gardien de but annoncé à Lyon serait en route.

Mercato OL : Une cagnotte de près de 65 M€ pour le recrutement

La Commission de contrôle des clubs professionnels de la Ligue n’a pas levé la sanction infligée à l’OL en début de saison (encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations), mais elle a allégé sa mesure. La DNCG permet aux dirigeants du club rhodanien de renforcer leur équipe pendant la période des transferts de janvier 2024.

L’Olympique Lyonnais pourra donc recruter lors du mercato hivernal, comme l’avait annoncé John Textor. Le PDG de l’OL aurait prévu une cagnotte de 65 millions d’euros pour renforcer son équipe, après avoir été freiné dans son investissement le 4 juillet 2023, par la décision de la LFP.

Mercato : Lyon en passe de s'offrir Lucas Perri

La direction de l’OL devrait donc accélérer le dossier prioritaire de cet hiver, précisément le transfert de Lucas Perri (26 ans). Il va rejoindre l’équipe lyonnaise pour apporter la concurrence à Anthony Lopes (33 ans), dont le contrat expire en 2025, et s’inscrire dans la relève. Le président des Gones souhaitait l’arrivée du gardien de but de Botafogo à Lyon à l’été, mais il avait été contraint de mettre le dossier Perri en attente, à cause de la surveillance de la DNCG.

A Botafogo, le club brésilien cherche un portier selon les informations de Ge Globo. Ce qui confirme l’imminence du départ de Lucas Perri. Anthony Lopes a disputé 10 matchs en Ligue 1 cette saison, pour 18 buts concédés et 2 clean sheet. Il n’est plus le portier décisif qu’il était autrefois et est aussi comptable des résultats médiocres de l’OL cette saison (8 défaites, 4 nuls et 1 victoire).