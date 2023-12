À l’issue de la large victoire de l’OM face à l’OL (3-0), Gennaro Gattuso s’est montré peu rassurant concernant l’un de ses cadres.

OM : Les choix tactiques surprenants de Gennaro Gattuso

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille a déroulé un football séduisant face à l’Olympique Lyonnais et s’est finalement imposé (3-0) dans ce match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Cette rencontre a surtout été marquée par une nette domination des troupes de Gennaro Gattuso, qui a apporté quelques modifications dans sa composition d’équipe. Habitué à évoluer en 4-2-3-1, l’entraîneur de l’OM a opté cette fois-ci pour un schéma tactique en 3-5-2 face aux Lyonnais.

Ce système de jeu a surpris de nombreux observateurs de l’OM, mais aussi le vestiaire marseillais. À l’issue de la rencontre, Gennaro Gattuso a lui-même avoué que ces choix tactiques n’avaient pas forcément été approuvés par ses hommes. Mais ces derniers ont fait confiance en leur coach et ont finalement appliqué ses consignes. Cette nouvelle recette a porté ses fruits puisque les Marseillais ont corrigé les Lyonnais, qui s’enfoncent un peu dans la crise.

Gennaro Gattuso, qui ne possède pas la réputation d’un coach qui se renouvelle et se réinvente souvent, va-t-il maintenir ce choix tactique face au FC Lorient dimanche ? L’Italien a expliqué que s’il était certain de gagner tous les matchs avec ce schéma, il le proposerait toujours. Cependant, chaque match est différent.

Gennaro Gattuso donne des nouvelles inquiétantes pour Geoffrey Kondogbia

Par ailleurs, pour affronter Lyon au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille a enregistré deux retours précieux dans ses rangs. Suspendu par le TAS en raison de son litige avec Watford, Pape Gueye a enfin rejoué avec l’OM après quatre mois d’absence. Absent à l’entraînement, Geoffrey Kondogbia était également présent dans le groupe phocéen pour ce premier Olympico de la saison. En revanche, le milieu de terrain centrafricain n’a pas participé à la rencontre en raison de quelques douleurs physiques.

Le staff médical de l’OM n’a pas voulu prendre de risque concernant son état de santé. De plus, Geoffrey Kondogbia est incertain pour le déplacement à Lorient. Son absence pourrait même être longue comme l’a laissé entendre Gennaro Gattuso à l’issue du match. L’entraîneur de l’OM a indiqué que l’ancien milieu de l’Atlético Madrid n’était pas certain de disputer le match contre Lorient. Il faudra attendre ce week-end pour être fixé sur sa disponibilité. En attendant, Marseille enchaine une troisième victoire consécutive et remonte à la 8e place du classement, à 7 points du podium.