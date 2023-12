À six jours du choc contre le Borussia Dortmund, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reçu deux grandes nouvelles pour ce match de Ligue des Champions.

PSG : Marquinhos prêt pour le voyage à Dortmund

Ce jeudi, le quotidien Le Parisien a fait le point sur l’infirmerie du Paris Saint-Germain, à six jours de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Revenu blessé de la dernière trêve internationale avec le Brésil, Marquinhos a participé à la quasi-totalité de la séance d’entraînement de mercredi avec ses coéquipiers. Touché aux ischio jambiers, le défenseur central de 28 ans ne ressent plus de douleur et pourrait donc postuler à une place dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement en Allemagne. « La nature de la blessure du Brésilien fait que celui-ci à un temps d’avance et pourrait postuler à un retour dans le groupe au plus tard mercredi prochain en Allemagne », explique le journal régional. Mais ce n’est pas tout.

Warren Zaïre-Emery est « remis » de son entorse à la cheville

Marquinhos pourrait ne pas être le seul renfort inattendu du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. En effet, la source francilienne assure que Warren Zaïre-Emery est « remis » de son entorse à la cheville contractée avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale. Le milieu de terrain de 17 ans a fait son retour à l’entraînement collectif avec ses partenaires ce mercredi. Annoncé forfait pour le reste de l’année civile 2023, le jeune coéquipier de Danilo Pereira a ainsi repris le chemin du Campus PSG bien plus tôt que prévu. Mis à part l’opposition finale, Zaïre-Emery a participé à la quasi-totalité de l’entraînement d’hier. Toutefois, cela ne signifie pas que le natif de Montreuil sera présent pour affronter le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park dans moins d’une semaine.